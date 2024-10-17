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Кількість депортацій мігрантів має збільшитися, каже глава ЄС

Київ • УНН

 • 11455 перегляди

Урсула фон дер Ляєн заявила про необхідність збільшення виконання рішень щодо депортацій мігрантів в ЄС. Наразі рівень повернення нелегальних мігрантів складає лише 20%, що потребує законодавчих змін.

Кількість депортацій мігрантів має збільшитися, каже глава ЄС

У країнах ЄС має збільшитися виконання рішень щодо депортацій, адже зараз рівень повернення нелегальних мігрантів складає 20%. Про це президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила в листі, адресованому лідерам ЄС та розісланому напередодні саміту, пише УНН з посиланням на ВВС.

Деталі

У листі йдеться про те, що виконавча влада ЄС представить нову пропозицію щодо законодавства про збільшення кількості депортацій мігрантів.

У своєму листі до країн-членів ЄС фон дер Ляєн зазначила, що рівень повернення нелегальних мігрантів з країн ЄС наразі становить лише близько 20% - це означає, що переважна більшість людей, яким наказано покинути країну-член ЄС, цього не роблять.

Держави-члени повинні визнавати рішення, прийняті іншими країнами ЄС, щоб гарантувати, що "мігранти, які мають рішення про повернення в одній країні, не зможуть скористатися прогалинами в системі, щоб уникнути повернення в іншу країну", - написала фон дер Ляєн.

Додамо

У листі також згадується приклад Італії, яка почала відправляти деяких мігрантів до обробного центру в Албанії. Президентка Європейської комісії пише, що ЄС може "винести уроки" з італійської політики.

Згідно з італійсько-албанською угодою, частина мігрантів, врятованих у Середземному морі, буде відправлена до Албанії, де будуть розглянуті їхні прохання про надання притулку. Цього тижня Італія відправила 16 чоловіків в албанський порт Шенджин. Через кілька годин після їх прибуття з'ясувалося, що двоє з них були неповнолітніми, а ще двоє - вразливими з медичної точки зору, і тому їх повернуть до Італії.

Інші країни ЄС також почали розглядати залучення третіх країн для процесу оформлення мігрантів.

В останні кілька тижнів Німеччина відновила перевірки на сухопутних кордонах, французький уряд заявив, що розгляне можливість посилення імміграційного законодавства, а Польща оголосила про план тимчасового призупинення права на притулок для людей, які перетинають кордон.

Нагадаємо

Єврокомісія готує новий законопроект, пов'язаний із зміною правил відсилання на батьківщину мігрантів, які не мають права на перебування в ЄС. Очікується, що законопроект міститиме "чіткі зобов'язання щодо співпраці щодо надісланих осіб" і має "ефективно впорядкувати процес" відправлення нелегалів на батьківщину.

Нідерланди впроваджують найжорсткіші міграційні правила в історії - Politico14.09.24, 15:29 • 67152 перегляди

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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