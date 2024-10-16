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Перше італійське судно з мігрантами досягло Албанії, в рамках домовленності про порятунок біженців у міжнародних водах

Київ • УНН

 • 13165 перегляди

Корабель ВМС Італії доставив 16 мігрантів до Албанії в рамках нової угоди між країнами. Це перша група біженців, розміщена в новому центрі прийому в порту Шенджін.

Перше італійське судно з мігрантами досягло Албанії, в рамках домовленності про порятунок біженців у міжнародних водах

Після 36-годинної подорожі, корабель ВМС Італії прибув до Албанії з 16 мігрантами.

Пише УНН із посиланням на RAI.

Військово-морський корабель з 10 бенгальськими і шістьма єгипетськими мігрантами на борту прибув до Албанії і пришвартувався в порту Шенджін.

Довідка

Італія та Албанія домовилися створити центри прийому біженців, яких забрали кораблі ВМС Італії або берегової охорони в міжнародних водах, але в межах зони пошуку та порятунку Італії.

Рішення про створення центрів було прийнято в листопаді 2023 року, в рамках угоди між главою уряду Італії Джорджією Мелоні та її албанським колегою Еді Рамою. Угода розрахована на п'ять років і коштуватиме 160 мільйонів євро на рік.

Згідно із задумом, біженці повинні залишатися у приймальних центрах, поки розглядатимуть їхні заяви про надання притулку.

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Перший центр знаходиться в північному албанському портовому місті Шенджин. За даними італійських ЗМІ, будівництво першого приймального центру і реєстраційного офісу в порту обійшлося в 65 мільйонів євро.

Прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні описує угоду як "новий і сміливий шлях", який може слугувати моделлю для інших країн ЄС, а також "може бути використаний з іншими країнами, що не є членами ЄС".

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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