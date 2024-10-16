Первое итальянское судно с мигрантами достигло Албании, в рамках договоренности о спасении беженцев в международных водах
Киев • УНН
Корабль ВМС Италии доставил 16 мигрантов в Албанию в рамках нового соглашения между странами. Это первая группа беженцев, размещенная в новом центре приема в порту Шенджин.
После 36-часового путешествия, корабль ВМС Италии прибыл в Албанию с 16 мигрантами.
Пишет УНН со ссылкой на RAI.
Военно-морской корабль с 10 бенгальскими и шестью египетскими мигрантами на борту прибыл в Албанию и пришвартовался в порту Шенджин.
Справка
Италия и Албания договорились создать центры приема беженцев, которых забрали корабли ВМС Италии или береговой охраны в международных водах, но в пределах зоны поиска и спасения Италии.
Решение о создании центров было принято в ноябре 2023 года в рамках соглашения между главой правительства Италии Джорджией Мелони и ее албанским коллегой Эди Рамой. Соглашение рассчитано на пять лет и будет стоить 160 миллионов евро в год.
Согласно замыслу, беженцы должны оставаться в приемных центрах, пока будут рассматривать их заявления о предоставлении убежища.
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Первый центр находится в северном албанском портовом городе Шенджин. По данным итальянских СМИ, строительство первого приемного центра и регистрационного офиса в порту обошлось в 65 миллионов евро.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони описывает соглашение как «новый и смелый путь», который может служить моделью для других стран ЕС, а также «может быть использован с другими странами, не являющимися членами ЕС».
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