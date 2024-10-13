Польша планирует ограничить право на убежище для беженцев из беларуси
Киев • УНН
Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о планах временно запретить убежище для беженцев из Беларуси. Это решение связано с опасениями, что россия использует мигрантов для дестабилизации ЕС.
В субботу, 12 октября, премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о временном запрете на убежище для беженцев из Беларуси на фоне опасений, что россия с помощью мигрантов пытается дестабилизировать ЕС. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.
Детали
Как отмечает издание, о таких планах польский премьер Дональд Туск заявил, выступая на заседании правящей партии "Гражданская коалиция". Такое ограничение станет частью новой миграционной стратегии Польши.
Я буду требовать этого. Я буду требовать признания в Европе этого решения,
Свое решение Туск объяснил тем, что беларусь и россия активно злоупотребляют правами ЕС на убежище. В частности, в последние годы они используют мигрантов как инструмент в гибридной войне против Запада.
В сентябре Польша зафиксировала 2500 мигрантов с Ближнего Востока и Африки, которые пытались пересечь границу со стороны Беларуси, а за год таких было более 26 тысяч. При этом белорусские силовики активно помогают мигрантам пересекать границу, чтобы нелегально попасть в Польшу.
Напомним
Польша намерена начать строительство оборонительных укреплений на границах с Россией и Беларусью. Проект "Восточный щит" предусматривает создание систем наблюдения и защиты от беспилотников до 2028 года.