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Польша планирует ограничить право на убежище для беженцев из беларуси

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Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о планах временно запретить убежище для беженцев из Беларуси. Это решение связано с опасениями, что россия использует мигрантов для дестабилизации ЕС.

В субботу, 12 октября, премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о временном запрете на убежище для беженцев из Беларуси на фоне опасений, что россия с помощью мигрантов пытается дестабилизировать ЕС. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Как отмечает издание, о таких планах польский премьер Дональд Туск заявил, выступая на заседании правящей партии "Гражданская коалиция". Такое ограничение станет частью новой миграционной стратегии Польши.

Я буду требовать этого. Я буду требовать признания в Европе этого решения,

- подчеркнул он.

Свое решение Туск объяснил тем, что беларусь и россия активно злоупотребляют правами ЕС на убежище. В частности, в последние годы они используют мигрантов как инструмент в гибридной войне против Запада.

В сентябре Польша зафиксировала 2500 мигрантов с Ближнего Востока и Африки, которые пытались пересечь границу со стороны Беларуси, а за год таких было более 26 тысяч. При этом белорусские силовики активно помогают мигрантам пересекать границу, чтобы нелегально попасть в Польшу.

Напомним

Польша намерена начать строительство оборонительных укреплений на границах с Россией и Беларусью. Проект "Восточный щит" предусматривает создание систем наблюдения и защиты от беспилотников до 2028 года.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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