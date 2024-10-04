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Цьогоріч Польща планує розпочати будівництво укріплень на кордонах з рф та білоруссю

Цьогоріч Польща планує розпочати будівництво укріплень на кордонах з рф та білоруссю

Київ • УНН

 • 17033 перегляди

Польща має намір розпочати будівництво оборонних укріплень на кордонах з Росією та Білоруссю. Проєкт "Східний щит" передбачає створення систем спостереження та захисту від безпілотників до 2028 року.

 У наступні декілька місяців Польща прагне розпочати будівництво перших елементів оборонних укріплень на своїх кордонах із росією та Білоруссю в межах проєкту "Східний щит". Про це заявив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик, пише Reuters, передає УНН.

Деталі

За словами Томчика, до планів створити оборонні споруди на кордоні поляків підштовхнуло повномасштабне вторгнення рф в Україну у 2022 році.

Польща планує зміцнити свої північні та східні кордони шляхом створення оборонних ліній із системами спостереження, розвідки й захисту від безпілотників, витративши на це близько 10 млрд злотих (2,6 млрд доларів) до кінця 2028 року.

Протягом наступних трьох тижнів ми зможемо провести перші випробування елементів "Східного щита" на польських військових полігонах, а цього року ми розпочнемо будівництво перших елементів… на північному та східному кордонах

- заявив заступник міністра оборони Польщі.

За його словами, проєкт буде розроблено у співпраці з Литвою, Латвією та Естонією, а також із британськими та американськими силами.

Нагадаємо

На сході Латвії почали будувати першу лінію укріплень на кордоні НАТО з росією та Білоруссю. Проєкт "Балтійська лінія оборони" передбачає створення протитанкових ровів, огорож та бункерів для посилення оборони кордону.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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