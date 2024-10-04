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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В этом году Польша планирует начать строительство укреплений на границах с РФ и Беларусью

В этом году Польша планирует начать строительство укреплений на границах с РФ и Беларусью

Киев  •  УНН

4 октября 2024, 16:19  •  5369 просмотра

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Польша намерена начать строительство оборонительных укреплений на границах с Россией и Беларусью. Проект «Восточный щит» предусматривает создание систем наблюдения и защиты от беспилотников до 2028 года.

 В следующие несколько месяцев Польша стремится начать строительство первых элементов оборонительных укреплений на своих границах с Россией и Беларусью в рамках проекта «Восточный щит». Об этом заявил заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик, пишет Reuters, передает УНН.

Детали

По словам Томчика, к планам создать оборонительные сооружения на границе поляков подтолкнуло полномасштабное вторжение РФ в Украину в 2022 году.

Польша планирует укрепить свои северные и восточные границы путем создания оборонительных линий с системами наблюдения, разведки и защиты от беспилотников, потратив на это около 10 млрд злотых (2,6 млрд долларов) до конца 2028 года.

В течение следующих трех недель мы сможем провести первые испытания элементов «Восточного щита» на польских военных полигонах, а в этом году мы начнем строительство первых элементов... на северной и восточной границах

- заявил заместитель министра обороны Польши.

По его словам, проект будет разработан в сотрудничестве с Литвой, Латвией и Эстонией, а также с британскими и американскими силами.

Напомним,

На востоке Латвии начали строить первую линию укреплений на границе НАТО с Россией и Беларусью. Проект «Балтийская линия обороны» предусматривает создание противотанковых рвов, ограждений и бункеров для усиления обороны границы.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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