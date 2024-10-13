Польща планує обмежити право на притулок для біженців з білорусі
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив про плани тимчасово заборонити притулок для біженців з білорусі. Це рішення пов'язане з побоюваннями, що росія використовує мігрантів для дестабілізації ЄС.
У суботу, 12 жовтня, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив про тимчасову заборону на притулок для біженців із Білорусі на тлі побоювань, що росія за допомогою мігрантів намагається дестабілізувати ЄС. Про це повідомляє Politico, пише УНН.
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Як зазначає видання, про такі плани польський прем'єр Дональд Туск заявив, виступаючи на засіданні правлячої партії "Громадянська коаліція". Таке обмеження стане частиною нової міграційної стратегії Польщі.
Я вимагатиму цього. Я буду вимагати визнання в Європі цього рішення,
Своє рішення Туск пояснив тим, що білорусь і росія активно зловживають правами ЄС на притулок. Зокрема, в останні роки вони використовують мігрантів як інструмент в гібридній війні проти Заходу.
У вересні Польща зафіксувала 2500 мігрантів з Близького Сходу та Африки, які намагалися перетнути кордон з боку Білорусі, а за рік таких було понад 26 тисяч. При цьому білоруські силовики активно допомагають мігрантам перетинати кордон, щоб нелегально потрапити в Польщу.
Нагадаємо
Польща має намір розпочати будівництво оборонних укріплень на кордонах з Росією та Білоруссю. Проєкт "Східний щит" передбачає створення систем спостереження та захисту від безпілотників до 2028 року.