У Нідерландах підвищують плату за проживання для працюючих українських біженців

У Нідерландах з 1 жовтня українці, які працюють та проживають у муніципальному житлі в Нідерландах, платитимуть більш ніж удвічі вищу щомісячну плату за житло. Відповідне рішення ухвалила міністр у справах притулку та міграції Мона Кейзер з метою зменшення нерівності між українськими переселенцями та іншими категоріями біженців. Про це повідомляє NOS, передає УНН.

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На сьогодні працевлаштовані українці сплачують 105 євро на місяць за проживання. З жовтня ця сума зросте до 244,22 євро. За словами міністерки Кейзер, підвищення необхідне для часткового покриття витрат на комунальні послуги, зокрема газ, воду та електроенергію.

Крім того, дорослі українці, які мешкають у місцях, де забезпечується харчування, сплачуватимуть ще 252,18 євро щомісяця за кейтеринг. Таким чином, максимальна сума внеску для сім’ї з двох дорослих осіб становитиме 992,80 євро на місяць.

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У випадках, коли це може спричинити фінансові труднощі, органи місцевого самоврядування матимуть право застосовувати індивідуальний підхід і коригувати суму внеску.

Уряд наголошує, що праця повинна залишатися вигідною. Згідно з Регламентом про прийом українських переселенців, працюючі особи завжди повинні мати більший дохід, ніж ті, хто отримує лише допомогу на проживання.

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