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В Нидерландах повышают плату за проживание для работающих украинских беженцев

Киев • УНН

 • 130 просмотра

С 1 октября украинцы, которые работают и проживают в муниципальном жилье в Нидерландах, будут платить более чем вдвое больше. Это решение министра Моны Кейзер направлено на уменьшение неравенства и частичное покрытие коммунальных расходов.

В Нидерландах повышают плату за проживание для работающих украинских беженцев

В Нидерландах с 1 октября украинцы, работающие и проживающие в муниципальном жилье в Нидерландах, будут платить более чем вдвое большую ежемесячную плату за жилье. Соответствующее решение приняла министр по делам убежища и миграции Мона Кейзер с целью уменьшения неравенства между украинскими переселенцами и другими категориями беженцев. Об этом сообщает NOS, передает УНН.

Детали

На сегодня трудоустроенные украинцы платят 105 евро в месяц за проживание. С октября эта сумма вырастет до 244,22 евро. По словам министра Кейзер, повышение необходимо для частичного покрытия расходов на коммунальные услуги, в частности газ, воду и электроэнергию.

Кроме того, взрослые украинцы, проживающие в местах, где обеспечивается питание, будут платить еще 252,18 евро ежемесячно за кейтеринг. Таким образом, максимальная сумма взноса для семьи из двух взрослых человек составит 992,80 евро в месяц.

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В случаях, когда это может вызвать финансовые трудности, органы местного самоуправления будут иметь право применять индивидуальный подход и корректировать сумму взноса.

Правительство подчеркивает, что труд должен оставаться выгодным. Согласно Регламенту о приеме украинских переселенцев, работающие лица всегда должны иметь больший доход, чем те, кто получает только пособие на проживание.

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Лилия Набока

Лилия Набока

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