В Нидерландах украинским беженцам вынуждены отказывать в убежище из-за переполненных приютов

Муниципальные приемные для украинских беженцев переполнены. Ассоциация муниципалитетов Нидерландов направила обеспокоенное письмо премьер-министру Нидерландов, олдермены четырех крупнейших городов страны обратились в Министерство убежища и миграции за поддержкой, а Совет Нидерландов бьет тревогу. Об этом пишет УНН со ссылкой на Nos.Nl

На этой неделе в Амстердаме нам пришлось отказать десяткам людей без крова над головой, как и на прошлой неделе. Направление в приюты в других городах невозможно, потому что по всей стране сейчас меньше 35 коек, а заполненность составляет 99,8 процента. Мы дошли до печальной границы, когда мы больше не можем принимать беженцев из Украины в Нидерландах, и мы оставляем украинский народ" – заявил советник Амстердама Рутгер Гроот Вассинк.

Всего в Нидерландах зарегистрированы 120 820 украинцев. Из них 93 770 находятся в муниципальных приютах. Общее количество мест в приютах по стране - 93 970 мест, что говорит о почти 100% заполненности.

Ассоциация муниципалитетов Нидерландов (VNG) ожидает, что из-за "неопределенной геополитической ситуации" в Нидерланды приедет еще больше украинцев. При этом поддержка муниципалитетов со стороны Кабинета Министров оказалась недостаточной. В частности ассоциация раскритиковала компенсацию за жилье, которую муниципалитеты получают за место в приюте. По их мнению, она занижена.

В начале этого года ее (компенсацию - ред.) уменьшили с 61 до 44 евро в день. Это делает создание новых приютов для небольших муниципалитетов практически невозможным без собственных вложений. Фактические же затраты на место для приюта составляют от 55 до 60 евро в день, - пишут в своем письме четыре крупных города (Амстердам, Роттердам, Утрехт и Гаага).

Альтернативы приютам

Нидерландский Красный Крест отмечает, что беженцы из Украины все чаще обращаются в организацию за помощью. В декабре и январе более 200 украинцев обратились за помощью в приюте. В феврале их было более 400.

"Из них восемнадцать человек указали, что они провели по крайней мере одну ночь на улице", - сказала пресс-секретарь Даниэль Брауер. "Это тоже реальный рост по сравнению с предыдущими месяцами".

Красный Крест может предложить людям в очень уязвимом положении проживание в отеле до трех ночей. Но это, конечно, не решение - добавляет Брауер.

В Амстердаме есть 24 "текущие койки" для беженцев, которые только что прибыли в страну. Они могут использовать их, пока ожидают место в приюте в другом муниципалитете. Все койки были заняты с 4 марта, и, по словам муниципалитета, маловероятно, что они освободятся в ближайшее время.

Мы смотрим, что мы можем сделать для наиболее уязвимых, но часто не видим другого выхода, кроме как отказать людям, которые сами сообщили о том, что они должны организовать свой собственный приют - говорит олдермен Грут Вассинк.

Напомним

Ранее УНН писал, что более 35 тысяч украинцев получили статус беженцев в Турции