В Нидерландах украинским беженцам вынуждены отказывать в убежище из-за переполненных приютов

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
18:51 • 16344 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

18:32 • 30080 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 65443 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 214674 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 123139 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 392291 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 311155 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 213846 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244286 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255151 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
1м/с
49%
Популярные новости

Прекращение огня было нарушено несколько раз - Рубио

4 апреля, 13:26 • 23353 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46008 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 132541 просмотра

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

4 апреля, 15:59 • 15336 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 14654 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 132555 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 214674 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 392291 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 254566 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 311155 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 3344 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 14663 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46020 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72186 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57269 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

В Нидерландах украинским беженцам вынуждены отказывать в убежище из-за переполненных приютов

Киев • УНН

 • 42233 просмотра

Нидерландские муниципалитеты вынуждены отказывать украинским беженцам в предоставлении убежища из-за нехватки мест для размещения.

В Нидерландах украинским беженцам вынуждены отказывать в убежище из-за переполненных приютов

Муниципальные приемные для украинских беженцев переполнены. Ассоциация муниципалитетов Нидерландов направила обеспокоенное письмо премьер-министру Нидерландов, олдермены четырех крупнейших городов страны обратились в Министерство убежища и миграции за поддержкой, а Совет Нидерландов бьет тревогу. Об этом пишет УНН со ссылкой на Nos.Nl

На этой неделе в Амстердаме нам пришлось отказать десяткам людей без крова над головой, как и на прошлой неделе. Направление в приюты в других городах невозможно, потому что по всей стране сейчас меньше 35 коек, а заполненность составляет 99,8 процента. Мы дошли до печальной границы, когда мы больше не можем принимать беженцев из Украины в Нидерландах, и мы оставляем украинский народ"

– заявил советник Амстердама Рутгер Гроот Вассинк.

Всего в Нидерландах зарегистрированы 120 820 украинцев. Из них 93 770 находятся в муниципальных приютах. Общее количество мест в приютах по стране - 93 970 мест, что говорит о почти 100% заполненности.

Ассоциация муниципалитетов Нидерландов (VNG) ожидает, что из-за "неопределенной геополитической ситуации" в Нидерланды приедет еще больше украинцев. При этом поддержка муниципалитетов со стороны Кабинета Министров оказалась недостаточной. В частности ассоциация раскритиковала компенсацию за жилье, которую муниципалитеты получают за место в приюте. По их мнению, она занижена.

В начале этого года ее (компенсацию - ред.) уменьшили с 61 до 44 евро в день. Это делает создание новых приютов для небольших муниципалитетов практически невозможным без собственных вложений. Фактические же затраты на место для приюта составляют от 55 до 60 евро в день, - пишут в своем письме четыре крупных города (Амстердам, Роттердам, Утрехт и Гаага).

Альтернативы приютам

Нидерландский Красный Крест отмечает, что беженцы из Украины все чаще обращаются в организацию за помощью. В декабре и январе более 200 украинцев обратились за помощью в приюте. В феврале их было более 400.

"Из них восемнадцать человек указали, что они провели по крайней мере одну ночь на улице", - сказала пресс-секретарь Даниэль Брауер. "Это тоже реальный рост по сравнению с предыдущими месяцами".

Красный Крест может предложить людям в очень уязвимом положении проживание в отеле до трех ночей. Но это, конечно, не решение

- добавляет Брауер.

В Амстердаме есть 24 "текущие койки" для беженцев, которые только что прибыли в страну. Они могут использовать их, пока ожидают место в приюте в другом муниципалитете. Все койки были заняты с 4 марта, и, по словам муниципалитета, маловероятно, что они освободятся в ближайшее время.

Мы смотрим, что мы можем сделать для наиболее уязвимых, но часто не видим другого выхода, кроме как отказать людям, которые сами сообщили о том, что они должны организовать свой собственный приют

- говорит олдермен Грут Вассинк.

Напомним

Ранее УНН писал, что более 35 тысяч украинцев получили статус беженцев в Турции

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ОбществоНаши за границей
Гаага
Роттердам
Амстердам
Нидерланды
Турция
Украина
Brent
$66.30
Bitcoin
$84,091.70
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,818.91