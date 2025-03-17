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Понад 35 тисяч українців отримали статус біженців у Туреччині

Київ • УНН

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З початку повномасштабного вторгнення понад 35 тисяч українців отримали статус біженців у Туреччині. Про це повідомило Міністерство національної єдності України.

Понад 35 тисяч українців отримали статус біженців у Туреччині

З початку повномасштабного вторгнення понад 35 тисяч українців отримали статус біженців у Туреччині. Про це повідомляє Міністерство національної єдності України, пише УНН.

За даними Агентства ООН у справах біженців в Україні (UNHCR Ukraine), статус біженців у Туреччині отримали понад 35 тисяч українців 

- йдеться в дописі.

За інформацією, про це йшлося під час зустрічі віцепрем’єр-міністра України - міністра національної єдності України Олексія Чернишова з Мустафою Левентом Більгеном, Надзвичайним і Повноважним Послом Турецької Республіки в Україні.

Як повідомляється, посадовці обговорили напрями співпраці в межах роботи Міннац’єдності. Зокрема, йшлося про підтримку українців, які отримали тимчасовий захист у Туреччині з початку повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо 

Раніше УНН повідомляв, що станом на 31 січня 2025 року майже 4,3 мільйона українців, які виїхали з країни через повномасштабне вторгнення росії, отримали тимчасовий захист у країнах Європейського Союзу.

Найбільше біженців прийняли Німеччина (27,3%), Польща (23,2%) та Чехія (9,2%).

Скільки українських біженців повернуться додому після війни - нові дані28.02.25, 13:54 • 25218 переглядiв

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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