ЄС надав тимчасовий захист 4,3 млн українцям: які країни прийняли найбільше
Київ • УНН
Станом на січень 2025 року 4,3 млн українців отримали тимчасовий захист у країнах ЄС. Найбільше біженців прийняли Німеччина (27,3%), Польща (23,2%) та Чехія (9,2%).
Станом на 31 січня 2025 року майже 4,3 мільйона українців, які виїхали з країни через повномасштабне вторгнення росії, отримали тимчасовий захист у країнах Європейського Союзу.
Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний сайт Європейського Союзу.
Деталі
Станом на 31 січня 2025 року майже 4,3 мільйона громадян країн, що не входять до ЄС, які покинули Україну внаслідок російської агресії проти України, мали тимчасовий статус захисту в ЄС
Країнами ЄС, які прийняли найбільшу кількість бенефіціарів тимчасового захисту з України, були:
- Німеччина (1 170 250 осіб; 27.3% від загального числа країн ЄС);
- Польща (993 015; 23.2%);
- Чехія (394 985; 9.2%).
У порівнянні з кінцем грудня 2024 року загальна кількість осіб, які перебувають під тимчасовим захистом в ЄС на кінець січня, збільшилася на 25 530 (+0.6%).
Найбільший абсолютний приріст числа бенефіціарів спостерігався в Німеччині (+8 800; +0.8%), Чехії (+6 360; +1.6%) та Іспанії (+3 050; +1.3%).
Кількість осіб, які перебувають під тимчасовим захистом, скоротилася у таких країнах:
- Данія (-2 245; -6.1%),
- Франція (-660; -1.1%);
- Австрія (-420; -0.5%);
- Литва (-155; -0.3%).
Порівняно з чисельністю населення кожної країни ЄС, найвище співвідношення отримувачів тимчасового захисту на тисячу осіб спостерігалося в Чехії (36,2), Польщі (27,1) та Естонії (26,0), тоді як відповідний показник на рівні ЄС склав 9,5 на тисячу осіб.
Хто саме отримує тимчасовий захист
Громадяни України складають понад 98,4% від загальної кількості бенефіціарів.
- дорослі жінки – 44,8%;
- діти – 31,8%;
- дорослі чоловіки – 23,4%;
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