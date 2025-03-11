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ЕС предоставил временную защиту 4,3 млн украинцам: какие страны приняли больше всего

Киев • УНН

 • 51767 просмотра

По состоянию на январь 2025 года 4,3 млн украинцев получили временную защиту в странах ЕС. Больше всего беженцев приняли Германия (27,3%), Польша (23,2%) и Чехия (9,2%).

ЕС предоставил временную защиту 4,3 млн украинцам: какие страны приняли больше всего

Состоянием на 31 января 2025 года почти 4,3 миллиона украинцев, которые выехали из страны из-за полномасштабного вторжения России, получили временную защиту в странах Европейского Союза.

Об этом сообщает УНН с ссылкой на официальный сайт Европейского Союза.

Детали 

Состоянием на 31 января 2025 года почти 4,3 миллиона граждан стран, не входящих в ЕС, которые покинули Украину в результате российской агрессии против Украины, имели временный статус защиты в ЕС

- говорится в сообщении.

Странами ЕС, которые приняли наибольшее количество бенефициаров временной защиты из Украины, были:

  • Германия (1 170 250 человек; 27,3% от общего числа стран ЕС);
    • Польша (993 015; 23,2%);
      • Чехия (394 985; 9,2%).

        По сравнению с концом декабря 2024 года общее количество лиц, находящихся под временной защитой в ЕС на конец января, увеличилось на 25 530 (+0,6%).

        Наибольший абсолютный прирост числа бенефициаров наблюдался в Германии (+8 800; +0,8%), Чехии (+6 360; +1,6%) и Испании (+3 050; +1,3%).

        Количество лиц, находящихся под временной защитой, сократилось в таких странах:

        • Дания (-2 245; -6,1%),
          • Франция (-660; -1,1%);
            • Австрия (-420; -0,5%);
              • Литва (-155; -0,3%).

                По сравнению с численностью населения каждой страны ЕС, наивысшее соотношение получателей временной защиты на тысячу человек наблюдалось в Чехии (36,2), Польше (27,1) и Эстонии (26,0), тогда как соответствующий показатель на уровне ЕС составил 9,5 на тысячу человек.

                Кто именно получает временную защиту

                Граждане Украины составляют более 98,4% от общего числа бенефициаров.

                • взрослые женщины – 44,8%;
                  • дети – 31,8%;
                    • взрослые мужчины – 23,4%;

                      Трамп может лишить правового статуса около 240 тысяч украинских беженцев в США - Reuters06.03.25, 13:35 • 41351 просмотр

                      Алина Волянская

                      Алина Волянская

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