С начала полномасштабного вторжения более 35 тысяч украинцев получили статус беженцев в Турции. Об этом сообщает Министерство национального единства Украины, пишет УНН.

По данным Агентства ООН по делам беженцев в Украине (UNHCR Ukraine), статус беженцев в Турции получили более 35 тысяч украинцев - говорится в сообщении.

По информации, об этом шла речь во время встречи вице-премьер-министра Украины - министра национального единства Украины Алексея Чернышова с Мустафой Левентом Бильгеном, Чрезвычайным и Полномочным Послом Турецкой Республики в Украине.

Как сообщается, чиновники обсудили направления сотрудничества в рамках работы Миннационального единства. В частности, речь шла о поддержке украинцев, получивших временную защиту в Турции с начала полномасштабного вторжения.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что по состоянию на 31 января 2025 года почти 4,3 миллиона украинцев, которые выехали из страны из-за полномасштабного вторжения россии, получили временную защиту в странах Европейского Союза.

Больше всего беженцев приняли Германия (27,3%), Польша (23,2%) и Чехия (9,2%).

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