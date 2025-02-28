Сколько украинских беженцев вернутся домой после войны - новые данные
Киев • УНН
По словам вице-премьер-министра Чернышова, треть беженцев готовы вернуться сразу после наступления мира. В целом 70% украинцев за рубежом рассматривают возможность возвращения в будущем.
В случае наступления мира треть украинцев готовы вернуться на Родину. Другие вероятно рассмотрят вариант возвращения из-за границы в дальнейшей перспективе, при условии завершения войны.
Как отметил Вице-премьер-министр Украины Алексей Чернышов, украинцы будут смотреть как на компонент безопасности, так и на условия экономического развития, передает УНН с ссылкой Министерство национального единства Украины.
Детали
С уверенностью сказать, что как минимум треть украинцев, вынужденно выехавших за границу из-за войны, готовы вернуться на Родину практически сразу после наступления мира. Остальные рассматривают вероятность возвращения в дальнейшей перспективе
Чиновник также отметил, что «часть украинцев уже не вернется, они решили остаться».
Вице-премьер-министр Украины - Министр национального единства Украины Алексей Чернышев отметил, что двери Украины всегда открыты для всех украинцев
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Справочно
Сейчас за границей более 6 млн украинцев, которые выехали из-за полномасштабной войны. Из них почти 5 млн получили временную защиту в государствах Европы.
Дополнение
По данным исследования Центра экономической стратегии, около трети украинских граждан, проживающих за рубежом, уже не планируют возвращаться в Украину.
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