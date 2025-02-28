Скільки українських біженців повернуться додому після війни - нові дані

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 37275 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 62639 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 63833 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 67514 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 78756 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 62144 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 59892 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 128510 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 83108 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 233622 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
4м/с
75%
Популярнi новини

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 17820 перегляди

На Запоріжжі працює ППО

9 квітня, 17:32 • 12292 перегляди

Угода між Україною та США щодо ресурсів має відповідати курсу євроінтеграції - ПАРЄ

9 квітня, 17:34 • 11723 перегляди

Зеленський про громадян КНР, які воюють на боці рф: доведемо необхідну інформацію до китайської сторони

9 квітня, 17:52 • 27433 перегляди

У Львові сталась стрілянина в ТРЦ: на місці працюють правоохоронці

9 квітня, 18:29 • 10955 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 96805 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 128510 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 233622 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 409256 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 400754 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 17872 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 24090 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 24906 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 26774 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 77082 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Скільки українських біженців повернуться додому після війни - нові дані

Київ • УНН

 • 25218 перегляди

За словами віцепрем'єр-міністра Чернишова, третина біженців готові повернутися відразу після настання миру. Загалом 70% українців за кордоном розглядають можливість повернення в майбутньому.

Скільки українських біженців повернуться додому після війни - нові дані

У разі настання миру, третина українців готові повернутися на Батьківщину. Інші ймовірно розглянуть варіант повернення з-за кордону у подальшій перспективі, при умові завершення війни.

Як зауважив Віцепрем’єр-міністр України Олексій Чернишов, українці будуть дивитися як на безпековий компонент, так і на умови економічного розвитку, передає УНН із посиланням Міністерство національної єдності України.

Деталі

З упевненістю сказати, що як мінімум третина українців, які вимушено виїхали за кордон через війну, готові повернутися на Батьківщину практично відразу після настання миру. Решта розглядають імовірність повернення в подальшій перспективі

– заявив Чернишов.

Посадовець також зауважив, що "частина українців вже не повернеться, вони вирішили залишитися".

Віцепрем’єр-міністр України - Міністр національної єдності України Олексій Чернишов наголосив, що двері України завжди відчинені для всіх українці.

Європейські лідери домовились "забезпечити повернення справедливого миру" в Україну - Макрон24.02.25, 05:27 • 33286 переглядiв

Довідково

Зараз за кордоном понад 6 млн українців, які виїхали через повномасштабну війну. З них майже 5 млн отримали тимчасовий захист у державах Європи. 

Доповнення

За даними дослідження Центру економічної стратегії, близько третини українських громадян, що проживають за кордоном, вже не планують повертатися в Україну.

Примусового повернення українців з-за кордону не буде - міністр06.01.25, 13:55 • 34739 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

СуспільствоПолітика
Brent
$64.90
Bitcoin
$82,241.70
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,110.12
Ethereum
$1,637.93