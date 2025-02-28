Скільки українських біженців повернуться додому після війни - нові дані

У разі настання миру, третина українців готові повернутися на Батьківщину. Інші ймовірно розглянуть варіант повернення з-за кордону у подальшій перспективі, при умові завершення війни.

Як зауважив Віцепрем’єр-міністр України Олексій Чернишов, українці будуть дивитися як на безпековий компонент, так і на умови економічного розвитку, передає УНН із посиланням Міністерство національної єдності України.

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З упевненістю сказати, що як мінімум третина українців, які вимушено виїхали за кордон через війну, готові повернутися на Батьківщину практично відразу після настання миру. Решта розглядають імовірність повернення в подальшій перспективі – заявив Чернишов.

Посадовець також зауважив, що "частина українців вже не повернеться, вони вирішили залишитися".

Віцепрем’єр-міністр України - Міністр національної єдності України Олексій Чернишов наголосив, що двері України завжди відчинені для всіх українці.

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Довідково

Зараз за кордоном понад 6 млн українців, які виїхали через повномасштабну війну. З них майже 5 млн отримали тимчасовий захист у державах Європи.

Доповнення

За даними дослідження Центру економічної стратегії, близько третини українських громадян, що проживають за кордоном, вже не планують повертатися в Україну.

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