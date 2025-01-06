Примусового повернення українців з-за кордону не буде - міністр

Україна не застосовуватиме жодних примусових заходів для повернення українців додому. Про це повідомив віцепремʼєр-міністр - міністр національної єдності України Олексій Чернишов у коментарі для сюжету 1+1, пише УНН.

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Як зазначив Чернишов, "за кордоном нас 20-25 мільйонів, за нашими оцінками, в Україні - приблизно 32 мільйони".

Ми починаємо процес щодо повернення українців додому. Але це повернення буде виключно добровільним, ніяких примусових заходів не буде здійснюватися. Ми будемо раді також успіху українців за кордоном, якщо вони знаходять для себе і своїх родин там місце