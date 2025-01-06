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Примусового повернення українців з-за кордону не буде - міністр

Примусового повернення українців з-за кордону не буде - міністр

Київ • УНН

 • 34659 перегляди

Віцепрем'єр-міністр заявив, що повернення українців з-за кордону буде виключно добровільним.

Україна не застосовуватиме жодних примусових заходів для повернення українців додому. Про це повідомив віцепремʼєр-міністр - міністр національної єдності України Олексій Чернишов у коментарі для сюжету 1+1, пише УНН.

Деталі

Як зазначив Чернишов, "за кордоном нас 20-25 мільйонів, за нашими оцінками, в Україні - приблизно 32 мільйони".

Ми починаємо процес щодо повернення українців додому. Але це повернення буде виключно добровільним, ніяких примусових заходів не буде здійснюватися. Ми будемо раді також успіху українців за кордоном, якщо вони знаходять для себе і своїх родин там місце

- зазначив Чернишов.

Віцепремʼєр також анонсував створення Агенції національної єдності та відкриття хабів у різних країнах для підтримки зв'язку з українцями за кордоном. 

Нагадаємо 

50% чоловіків призовного віку готові повернутися в Україну до закінчення війни при вирішенні питання бронювання. "Хаби єдності" допомагатимуть з документами та працевлаштуванням.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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