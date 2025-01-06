Принудительного возвращения украинцев из-за границы не будет - министр

Украина не будет применять никаких принудительных мер для возвращения украинцев домой. Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр национального единства Украины Алексей Чернышов в комментарии для сюжета 1+1, пишет УНН.

Детали

Как отметил Чернышов, "за рубежом нас 20-25 миллионов, по нашим оценкам, в Украине - примерно 32 миллиона".

Мы начинаем процесс по возвращению украинцев домой. Но это возвращение будет исключительно добровольным, никаких принудительных мер не будет осуществляться. Мы будем рады также успеху украинцев за рубежом, если они находят для себя и своих семей там место - отметил Чернышов.

Вице-премьер также анонсировал создание Агентства национального единства и открытие хабов в разных странах для поддержания связи с украинцами за рубежом.

Напомним

50% мужчин призывного возраста готовы вернуться в Украину до окончания войны при решении вопроса бронирования. "Хабы единства" будут помогать с документами и трудоустройством.