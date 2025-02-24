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Європейські лідери домовились "забезпечити повернення справедливого миру" в Україну - Макрон

Європейські лідери домовились "забезпечити повернення справедливого миру" в Україну - Макрон

Київ • УНН

 • 33237 перегляди

Макрон провів переговори з ключовими європейськими лідерами щодо забезпечення справедливого миру в Україні. Також політики домовились також посилити безпеку європейців "під час усіх майбутніх переговорів".

Провідні європейські політики домовилися забезпечити "справедливе, міцне і тривале" повернення миру в Україну. Про це у соцмережі Х заявив президент Франції Емманюель Макрон, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, днями він провів розмови з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, президентом Європейської Ради Антоніо Костою, канцлером Німеччини Олафом Шольцем, прем'єр-міністрами Великої Британії та Угорщини Кіром Стармером та Віктором Орбаном, а також з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

"Після дискусій з європейськими колегами та союзниками протягом останніх кількох днів ми зобов’язуємося забезпечити повернення миру в Україну у справедливий, міцний і тривалий спосіб, а також посилення безпеки європейців під час усіх майбутніх переговорів", - зазначив Макрон.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Великої Британії Кіт Стармер і президент Франції Емманюель Макрон узгодили позиції щодо підтримки Києва напередодні візитів до Сполучених Штатів Америки наступного тижня. Британський та французький лідери проведуть окремі зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, під час яких домовилися продемонструвати "єдине лідерство на підтримку України".

Макрон відповів Трампу щодо легітимності Зеленського21.02.25, 07:39 • 33769 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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