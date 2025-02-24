Лідери Британії та Франції узгодили позиції щодо України перед зустріччю з Трампом - The Guardian

Прем'єр-міністр Великої Британії Кіт Стармер і президент Франції Емманюель Макрон узгодили позиції щодо підтримки Києва напередодні візитів до Сполучених Штатів Америки наступного тижня. Про це пише УНН із посиланням на The Guardian.

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Зазначається, що британський та французький лідери проведуть окремі зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, під час яких домовилися продемонструвати "єдине лідерство на підтримку України".

"Прем'єр-міністр Великої Британії та президент Франції розмовляли в неділю вдень, щоб підтвердити важливість того, щоб Україна була в центрі будь-яких переговорів щодо припинення війни. ... Їхній дзвінок перед важливим тижнем для обох лідерів підкреслює їхнє бажання представити єдину європейську позицію проти агресії росії після того, як президент США розпочав екстраординарні напади на Володимира Зеленського, назвавши президента України "диктатором без виборів", - йдеться у статті.

За даними видання, Стармер "сповнений рішучості" напередодні візиту до Вашингтона. Зокрема, він також провів бесіду з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Стармер і Рютте погодилися, що "не може бути жодних переговорів щодо України без України", і відзначили важливість того, щоб європейські лідери активізувалися для забезпечення безпеки регіону - пише ЗМІ.

Контекст

Сполучені Штати Америки підійшли "дуже близько" до досягнення мирної домовленості між Україною та росією. Про це заявив спецпредставник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф. Дипломат не уточнив умови відповідної угоди, при цьому підкреслив, що в будь-якій мирній угоді кожна сторона має йти на поступки - територіальні чи економічні.

Європейські розвідки можуть діяти обережно співпрацюючи з США через Трампа - Politico