Європейські розвідки можуть діяти обережно співпрацюючи з США через Трампа - Politico

Через президента Дональда Трампа європейські розвідки діють обережно співпрацюючи з розвідуправління країни, адже в Трампа є інциденти з розголошенням секретних даних. Про це УНН повідомляє з посиланням на Politico.

Союзники США, які регулярно обмінюються розвідданими зі США, шукають способи захисту абсолютно секретної інформації від, як вони очікують, вельми схильною до витоків адміністрації Трампа, але їх можливості обмежені, - повідомляє видання.

Як пише Politico, ці країни вже давно стурбовані тим, що послужний список Трампа щодо розкриття секретної інформації продовжиться й у його другий термін. Ця тривога посилилася, коли Конгрес схвалив його суперечливі рішення щодо нагляду за розвідувальними операціями та на тлі звинувачень у тому, що конфіденційні дані вже обробляються неправильно.

Але співпраця у сфері збору та обміну розвідувальними даними є глибокою — і її буде непросто подолати. Вашингтон часто дає більше, ніж отримує, і американські та європейські спецслужби часто проводять спільний збір та операції.

"Ви не можете просто вимкнути вимикач", — сказав представник оборони Північної Європи, якому, як і іншим, було надано анонімність для обговорення конфіденційних стосунків із розвідкою.

Politico зазначає, що можуть бути варіанти, щоб додати більше гарантій щодо людської розвідки, найціннішої інформації, що ретельно охороняється, отриманої від агентів в іноземних державах, чиї життя можуть бути під загрозою у разі розкриття. Вони могли б, наприклад, опустити деталі у розмовах з американськими колегами, які могли б розкрити місцеперебування чи особу оперативника.

Видання наводить приклад, коли під час першого терміну Трампа опублікував у Твіттері надсекретне зображення місця запуску іранської ракети та поділився дуже конфіденційною інформацією ізраїльської розвідки з міністром закордонних справ росії.

Колишній високопоставлений співробітник британської зовнішньої розвідки MI6 заявив, що коли справа стосувалася особливо секретних проєктів, служба була обережна в тому, що розголошувати під час першої адміністрації Трампа. MI6 відмовилася коментувати цю історію.

Так завжди буває, зауважте, за будь-якої адміністрації ми не просто так відкриваємо дані. Але минулого разу з Трампом ми були ще обережніші, і мені важко повірити, що служба не буде трохи обережнішою цього разу, - сказав колишній співробітник.



Politico зазначає, що стурбовані іноземні партнери, можливо, сподіваються, що зможуть більше мати справу з директором ЦРУ Джоном Реткліффом і менше з директором національної розвідки Тулсі Габбард.

Реткліфф обіймав посаду директора національної розвідки під час першої адміністрації Трампа, і його вважали одним із менш суперечливих кандидатів у кабінет президента, попри минулі побоювання, що він політизував розвідку.

Під час його перебування на посаді "небо не впало", — сказав Рендалл Філліпс, який провів майже три десятиліття в Оперативному відділі ЦРУ. Затвердження Реткліффа Сенатом минулого місяця підтримали 20 демократів і кожен сенатор-республіканець.

Речник ЦРУ Ліз Лайонс заявила, що "немає довіри" до звинувачень про те, що іноземні партнери можуть утримуватися від обміну розвідданими під керівництвом Трампа, додавши, що агентство "неймовірно серйозно" ставиться до свого міжнародного партнерства з розвідкою.

Директор Реткліфф активно поглиблює їх для зміцнення національної безпеки США, протидії супротивникам у всьому світі та сприяння міжнародній стабільності, - сказала Лайонс.

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Габбард, яку минулого тижня було затверджено головним керівником розвідки США, колись скептично ставилась до американської розвідки та повторював тезу росії щодо війни в Україні. Будучи членом Конгресу, Габбард представляла резолюцію, яка закликає федеральний уряд зняти всі звинувачення проти колишнього співробітника АНБ Едварда Сноудена, який оприлюднив пресі масу секретних документів.

Хоча роль директора національної розвідки здебільшого бюрократична, вона контролюватиме 18 агенцій, які входять до складу розвідувального співтовариства США, і виконуватиме функції головного радника президента з питань розвідки.

У відповідь на прохання прокоментувати занепокоєння, висловлене нинішніми та колишніми офіційними особами США та іноземних держав, заступник директора Національної розвідки зі стратегії та комунікацій Алекса Хеннінг сказала: "Ці анонімні колишні чиновники... намагаються підірвати національну безпеку США, проштовхуючи брехню своїм медійним союзникам".

Politico зауважує, що тривоги далеко не гіпотетичні.

Через місяць після закінчення другого терміну адміністрація Трампа вже зіткнулася з звинуваченнями в неправильному поводженні з конфіденційною інформацією. Повідомляється, що ЦРУ надіслало несекретний електронний лист із переліком імен та перших ініціалів прізвищ нещодавно найнятих аналітиків і оперативників, багато з яких були найняті, щоб зосередитися на Китаї, до управління персоналом у спробі виконати зусилля адміністрації щодо скорочення федеральної робочої сили, - інформує видання.

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Сенатор Марк Уорнер з Вірджинії, головний демократ у спеціальному комітеті Сенату з розвідки, назвав це "катастрофічним кроком для національної безпеки", який поставить "пряму мішень" на спину новобранців для Китаю.

Це той тип дій, за яким уважно спостерігають такі партнери, як "П’ять очей" — розвідувальний альянс США, Канади, Великої Британії, Австралії та Нової Зеландії. Ця група є однією з найцінніших мереж для обміну розвідданими між найближчими союзниками США.

"Люди з Five Eyes на вищих рівнях вже будуть трохи стурбовані, враховуючи вже наявний досвід", — сказала Келлі Макфарланд, колишній аналітик Бюро розвідки та досліджень Державного департаменту.

Politico зазначає, що дисбаланс інформації, якою обмінюються США та їхні партнери, означає, що вони можуть більше втратити, якщо перейдуть дорогу Трампу, враховуючи його часто трансакційний підхід до зовнішніх справ.

"Якби вони зробили щось, щоб щось приховати, виник би страх покарання з боку США", — сказав Макфарланд.

Як пише видання в результаті реструктуризації штату федерального уряду можуть бути збої в обміні інформацією, що також вдарить по розвідувальних службах.

США історично були найбільшим джерелом розвідувальних даних серед партнерів "П’яти очей" і за її межами. Розвідка США зіграла вирішальну роль у сповіщенні та стимулюванні союзників у Європі щодо планів кремля вторгнутися в Україну за кілька місяців до того, як російські танки перетнули кордони країни.

"Йдеться не лише про обмін, а й про отримання. Очі та вуха США важливі для України", – сказав німецький чиновник, який залишився анонімним.

Щодо обміну розвідувальними даними, деякі продовжують роботу у звичному режимі.

"Наша політика не змінилася", — сказав директор зовнішньої розвідки Естонії Каупо Росін.

"Нас хвилює багато речей, але не це", — сказав інший європейський чиновник.

Видання зауважує, що інші були більш неспокійними.

"Політична довіра до США розмивається. Це зачіпає всі елементи національної безпеки, включно з IC", – сказав колишній британський військовий чиновник. "Але на повсякденному рівні з професіоналами розвідки я не думаю, що є проблема — поки що".

Це більше схоже на політичну проблему, ніж на оперативну. Але в якийсь момент ці світи зійдуться, - зазначив колишній британський військовий чиновник.

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