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США можуть вивести війська з Німеччини через обмеження свободи слова - Венс

США можуть вивести війська з Німеччини через обмеження свободи слова - Венс

Київ • УНН

 • 28071 перегляди

Віце-президент США Джей Ді Венс розкритикував політику Німеччини щодо обмежень свободи слова в Інтернеті. Він заявив про можливий перегляд військової присутності США в ФРН через позицію Берліна.

Адміністрація Дональда Трампа може переглянути питання своєї військової присутності у Німеччині через позицію Берліна щодо свободи слова. Про це заявив віце-президент США Джей Ді Венс, повідомляє УНН із посиланням на Politico.

Деталі

Так, виступаючи на Конференції консервативних політичних дій у Вашингтоні, Венс розкритикував політику Німеччини щодо обмежень на висловлювання в Інтернеті, попередивши, що американська громадськість не підтримає фінансування оборони країни, поки її уряд пригнічує політичне самовираження.

"Подумайте про це. Вся оборона Німеччини субсидується американськими платниками податків. Сьогодні в Німеччині перебувають тисячі і тисячі американських військових. Ви думаєте, що американські платники податків будуть терпіти це, якщо вас кинуть у в'язницю в Німеччині за публікацію злих твітів? Звичайно, ні", - цитує видання Венса.

У свою чергу речник офісу канцлера ФРН Олафа Шольца відмовився від прямих коментарів щодо заяви віце-президента США, але підтвердив відданість Берліна демократичним принципам і європейській безпеці.

"Я б вважав за краще постійно не реагувати на заяви адміністрації. Я все ще вірю в розум і факти, і я сподіваюся, що в Америці почують справжні факти. І це те, на що ми повинні спиратися", - зазначив він.

Нагадаємо

Днями міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що ублічні заяви керівництва США про неможливість вступу України в НАТО ближчим часом грають на руку російській федерації. За його словами, неприйнятно вести переговори з країною-агресором без участі європейських держав і водночас звалювати на них відповідальність за підтримку миру.

Німеччина передала Україні новий пакет зброї: що до нього увійшло17.02.25, 19:30 • 28661 перегляд

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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