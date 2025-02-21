США можуть вивести війська з Німеччини через обмеження свободи слова - Венс

Адміністрація Дональда Трампа може переглянути питання своєї військової присутності у Німеччині через позицію Берліна щодо свободи слова. Про це заявив віце-президент США Джей Ді Венс, повідомляє УНН із посиланням на Politico.

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Так, виступаючи на Конференції консервативних політичних дій у Вашингтоні, Венс розкритикував політику Німеччини щодо обмежень на висловлювання в Інтернеті, попередивши, що американська громадськість не підтримає фінансування оборони країни, поки її уряд пригнічує політичне самовираження.

"Подумайте про це. Вся оборона Німеччини субсидується американськими платниками податків. Сьогодні в Німеччині перебувають тисячі і тисячі американських військових. Ви думаєте, що американські платники податків будуть терпіти це, якщо вас кинуть у в'язницю в Німеччині за публікацію злих твітів? Звичайно, ні", - цитує видання Венса.

У свою чергу речник офісу канцлера ФРН Олафа Шольца відмовився від прямих коментарів щодо заяви віце-президента США, але підтвердив відданість Берліна демократичним принципам і європейській безпеці.

"Я б вважав за краще постійно не реагувати на заяви адміністрації. Я все ще вірю в розум і факти, і я сподіваюся, що в Америці почують справжні факти. І це те, на що ми повинні спиратися", - зазначив він.

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Днями міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що ублічні заяви керівництва США про неможливість вступу України в НАТО ближчим часом грають на руку російській федерації. За його словами, неприйнятно вести переговори з країною-агресором без участі європейських держав і водночас звалювати на них відповідальність за підтримку миру.

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