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США могут вывести войска из Германии из-за ограничений свободы слова - Венс

США могут вывести войска из Германии из-за ограничений свободы слова - Венс

Киев  •  УНН

 • 5448 просмотра

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Вице-президент США Джей Ди Венс раскритиковал политику Германии в отношении ограничений свободы слова в Интернете. Он заявил о возможном пересмотре военного присутствия США в ФРГ из-за позиции Берлина.

Администрация Дональда Трампа может пересмотреть вопрос своего военного присутствия в Германии из-за позиции Берлина в отношении свободы слова. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Венс, сообщает УНН со ссылкой на Politico.

Детали

Так, выступая на Конференции консервативных политических действий в Вашингтоне, Венс раскритиковал политику Германии в отношении ограничений на высказывания в Интернете, предупредив, что американская общественность не будет поддерживать финансирование обороны страны, пока ее правительство подавляет политическое самовыражение.

"Подумайте об этом. Вся оборона Германии субсидируется американскими налогоплательщиками. Сегодня в Германии находятся тысячи и тысячи американских военных. Вы думаете, что американские налогоплательщики будут терпеть это, если вас бросят в тюрьму в Германии за публикацию злых твитов? Конечно, нет", - цитирует издание Венса.

В свою очередь, представитель офиса канцлера ФРГ Олафа Шольца отказался от прямых комментариев по заявлению вице-президента США, но подтвердил приверженность Берлина демократическим принципам и европейской безопасности.

"Я предпочел бы постоянно не реагировать на заявления администрации. Я все еще верю в разум и факты, и я надеюсь, что в Америке услышат настоящие факты. И это то, на что мы должны опираться", - отметил он.

Напомним

На днях министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что публичные заявления руководства США о невозможности вступления Украины в НАТО в ближайшее время играют на руку российской федерации. По его словам, неприемлемо вести переговоры со страной-агрессором без участия европейских государств и одновременно возлагать на них ответственность за поддержание мира.

Германия передала Украине новый пакет оружия: что в него вошло17.02.25, 19:30 • 27912 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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