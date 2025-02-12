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Сенат США затвердив Тулсі Габбард директором національної розвідки

Сенат США затвердив Тулсі Габбард директором національної розвідки

Київ • УНН

 • 25297 перегляди

Сенат США затвердив Тулсі Габбард на посаду директора національної розвідки 52 голосами проти 48. Усі республіканці, крім Мітча Макконнелла, підтримали її кандидатуру, а демократи проголосували проти.

Сенат США затвердив Тулсі Габбард на посаду директора національної розвідки 52 голосами проти 48 у середу, передає УНН із посиланням на ABC.

Деталі

Колишній лідер республіканців Мітч Макконнелл був єдиним республіканцем, який порушив лави і проголосував проти висунення Габбард. Усі інші республіканці проголосували за Габбард, а всі демократи - проти неї.

Перед голосуванням лідер більшості Джон Тьюн розкритикував демократів за їхні об'єднані зусилля з блокування та протидії як її, так і висунення кандидатур Роберта Ф. Кеннеді-молодшого, стверджуючи, що їхнє небажання підтримувати вибір Трампа демонструє, наскільки партія «не йде в ногу» з Америкою.

Габбард пройшла ключове тестове голосування в Сенаті в понеділок увечері і, як очікувалося, буде затверджена.

Призначення Тулсі Габбард може призвести до "зіткнень" у питаннях протидії російським спробам дезінформації - NBC14.11.2024, 12:25 • 17035 переглядiв

Довідково

Габбард, яка служила в Національній гвардії армії Гаваїв і була відряджена до Іраку з медичним підрозділом, давно критикує зовнішню політику США як імперську і жорстку.

На посаді директора національної розвідки, яка була створена після терористичних атак 11 вересня 2001 року, Габбард здійснюватиме нагляд за 18 розвідувальними службами з бюджетом близько 70 мільярдів доларів і буде головним радником президента з питань розвідки. Але спочатку її кандидатуру має затвердити Сенат, де з січня 2025 року більшість матимуть республіканці.

Нагадаємо

Раніше УНН передавав, що Дональд Трамп обрав Тулсі Габбард кандидатом на посаду директора національної розвідки США. Габбард, яка покинула Демократичну партію 2022 року, має військовий досвід і стала активною прихильницею Трампа.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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