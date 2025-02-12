Сенат США утвердил Тулси Габбард директором национальной разведки
Киев • УНН
Сенат США утвердил Тулси Габбард на пост директора национальной разведки 52 голосами против 48. Все республиканцы, кроме Митча Макконнелла, поддержали ее кандидатуру, а демократы проголосовали против.
Сенат США утвердил Тулси Габбард на должность директора национальной разведки 52 голосами против 48 в среду, передает УНН со ссылкой на ABC.
Детали
Бывший лидер республиканцев Митч Макконнелл был единственным республиканцем, который нарушил ряды и проголосовал против выдвижения Габбард. Все остальные республиканцы проголосовали за Габбард, а все демократы — против нее.
Перед голосованием лидер большинства Джон Тьюн раскритиковал демократов за их объединенные усилия по блокированию и противодействию как ее, так и выдвижению кандидатур Роберта Ф. Кеннеди-младшего, утверждая, что их нежелание поддерживать выбор Трампа демонстрирует, насколько партия "не идет в ногу" с Америкой.
Габбард прошла ключевое тестовое голосование в Сенате в понедельник вечером и, как ожидалось, будет утверждена.
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Справочно
Габбард, которая служила в Национальной гвардии армии Гавайев и была командирована в Ирак с медицинским подразделением, давно критикует внешнюю политику США как имперскую и жесткую.
На посту директора национальной разведки, которая была создана после террористических атак 11 сентября 2001 года, Габбард будет осуществлять надзор за 18 разведывательными службами с бюджетом около 70 миллиардов долларов и будет главным советником президента по вопросам разведки. Но сначала ее кандидатуру должен утвердить Сенат, где с января 2025 года большинство будут иметь республиканцы.
Напомним
Ранее УНН передавал, что Дональд Трамп выбрал Тулси Габбард кандидатом на должность директора национальной разведки США. Габбард, которая покинула Демократическую партию в 2022 году, имеет военный опыт и стала активной сторонницей Трампа.