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Сенат США утвердил Тулси Габбард директором национальной разведки

Сенат США утвердил Тулси Габбард директором национальной разведки

Киев  •  УНН

 • 9741 просмотра

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Сенат США утвердил Тулси Габбард на пост директора национальной разведки 52 голосами против 48. Все республиканцы, кроме Митча Макконнелла, поддержали ее кандидатуру, а демократы проголосовали против.

Сенат США утвердил Тулси Габбард на должность директора национальной разведки 52 голосами против 48 в среду, передает УНН со ссылкой на ABC.

Детали

Бывший лидер республиканцев Митч Макконнелл был единственным республиканцем, который нарушил ряды и проголосовал против выдвижения Габбард. Все остальные республиканцы проголосовали за Габбард, а все демократы — против нее.

Перед голосованием лидер большинства Джон Тьюн раскритиковал демократов за их объединенные усилия по блокированию и противодействию как ее, так и выдвижению кандидатур Роберта Ф. Кеннеди-младшего, утверждая, что их нежелание поддерживать выбор Трампа демонстрирует, насколько партия "не идет в ногу" с Америкой.

Габбард прошла ключевое тестовое голосование в Сенате в понедельник вечером и, как ожидалось, будет утверждена.

Назначение Тулси Габбард может привести к «столкновениям» в вопросах противодействия российским попыткам дезинформации - NBC14.11.2024, 12:25 • 16885 просмотров

Справочно

Габбард, которая служила в Национальной гвардии армии Гавайев и была командирована в Ирак с медицинским подразделением, давно критикует внешнюю политику США как имперскую и жесткую.

На посту директора национальной разведки, которая была создана после террористических атак 11 сентября 2001 года, Габбард будет осуществлять надзор за 18 разведывательными службами с бюджетом около 70 миллиардов долларов и будет главным советником президента по вопросам разведки. Но сначала ее кандидатуру должен утвердить Сенат, где с января 2025 года большинство будут иметь республиканцы.

Напомним

Ранее УНН передавал, что Дональд Трамп выбрал Тулси Габбард кандидатом на должность директора национальной разведки США. Габбард, которая покинула Демократическую партию в 2022 году, имеет военный опыт и стала активной сторонницей Трампа.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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