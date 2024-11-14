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Назначение Тулси Габбард может привести к «столкновениям» в вопросах противодействия российским попыткам дезинформации - NBC

Киев  •  УНН

 • 5241 просмотра

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Тулси Габбард, кандидат Трампа на должность директора нацразведки США, имеет противоречивые заявления относительно российской дезинформации. Ее назначение может привести к конфликтам с разведывательным сообществом.

Публичные заявления кандидатки на должность директора национальной разведки США противоречит оценкам разведывательного сообщества США. Но, как указывала сама Габбард, критики пытались «цензурировать» ее сомнения относительно истеблишмента Вашингтона.

Передает УНН со ссылкой на NBC News.

Детали

Кандидата Трампа на должность главы разведки длительное время периодически обвиняли в «предательском» тиражировании пропаганды от рф. Как пишет , утверждение претендентки скорее всего, будет отмечено дискуссиями с правительственными аналитиками, - особенно теми, которые определили много примеров дезинформации именно от правительства президента рф путина.

Например:

Два года назад, несколько законодателей объявили что Габбард повторяет российскую пропаганду, после того, как опубликовала в социальных сетях видео, в котором утверждала о «неоспоримом факте» существования якобы биолабораторий, финансируемых США, по всей Украине.

Тогдашний конгрессмен Адам Кинзингер (Республиканская партия, Иллинойс) заявил, что Габбард приняла «фактическую российскую пропаганду» и назвал ее «предательской».

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Габбард отрицала повторение российской пропаганды и попыталась разъяснить свой пост в социальных сетях, отметив в отдельном посте, что:

Биолаборатории», „лаборатории биооружия“ и „биологическое оружие“ - это три очень разные вещи. Но из-за того, что эти фразы очень похожи, иногда возникает недопонимание и непонимание при их обсуждении

Габбард также критиковала администрацию Байдена за требование к американским военнослужащим пройти вакцинацию от Covid.

Когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года, Габбард сказал, что войну можно было бы предотвратить, если бы США и Запад признали обеспокоенность москвы относительно возможного присоединения Украины к альянсу НАТО.

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Ее потенциальный коллега во второй администрации Трампа, сенатор Марко Рубио, штат Флорида, избранный Трампом на должность государственного секретаря, тогда не соглашался с Габбардом.

Обещание, что Украина никогда не вступит в НАТО, было не единственным требованием Путина. Он требовал, чтобы НАТО покинула каждая страна, вступившая в него после 1997 года, включая Болгарию, Румынию и 12 других

- заявил Рубио в сети X.

Справочно

Габбард, которая служила в Национальной гвардии армии Гавайев и была командирована в Ирак с медицинским подразделением, давно критикует внешнюю политику США как имперскую и жесткую.

На посту директора национальной разведки, которая была создана после террористических атак 11 сентября 2001 года, Габбард будет осуществлять надзор за 18 разведывательными службами с бюджетом около 70 миллиардов долларов и будет главным советником президента по вопросам разведки. Но сначала ее кандидатуру должен утвердить Сенат, где с января 2025 года большинство будут иметь республиканцы.

Напомним,

Ранее УНН передавал, что Дональд Трамп выбрал Тулси Габбард кандидатом на должность директора национальной разведки США. Габбард, которая покинула Демократическую партию в 2022 году, имеет военный опыт и стала активной сторонницей Трампа.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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