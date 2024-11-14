Команда Трампа готовит масштабные увольнения в Пентагоне после инаугурации

Переходная команда новоизбранного президента США Дональда Трампа уже формирует перечень военнослужащих, которых планируют уволить из Пентагона после вступления Трампа в должность. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

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По данным, в приоритетном списке на увольнение - военные генералы, назначенные бывшим председателем Объединенного комитета начальников штабов Марком Милли, с которым у Трампа давно напряженные отношения. Ранее в книге известного журналиста Боба Вудворда Милли откровенно критиковал Трампа, называя его "фашистом до мозга костей".

Ожидается, что первые кадровые изменения коснутся преемника Милли - генерала Чарльза К. Брауна, а также других ключевых военных руководителей. Новое руководство в Пентагоне может существенно изменить стратегию национальной безопасности США, что вызывает беспокойство в политических кругах.

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