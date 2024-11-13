Трамп выбрал нового госсекретаря США: Марко Рубио возглавит американскую дипломатию

Дональд Трамп выдвинул сенатора Марко Рубио на должность госсекретаря США. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

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Марко Рубио, который давно известен своей жесткой позицией в отношении внешней политики и активной поддержкой международных союзников США, обязался выполнять программу нового президента, ставя интересы Соединенных Штатов на первое место. Он также подчеркнул важность подхода "мира через силу" для защиты американских интересов на мировой арене.

Назначение Рубио еще должно пройти утверждение в Сенате, где он, вероятно, получит поддержку своих коллег-республиканцев, но также может столкнуться с вопросами относительно приоритетов во внешней политике и отношения к стратегическим партнерам США.

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