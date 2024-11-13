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Трамп выбрал нового госсекретаря США: Марко Рубио возглавит американскую дипломатию

Трамп выбрал нового госсекретаря США: Марко Рубио возглавит американскую дипломатию

Киев  •  УНН

 • 1991 просмотра

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Дональд Трамп выдвинул сенатора Марко Рубио на должность госсекретаря США. Рубио, известный жесткой позицией во внешней политике, должен получить одобрение Сената для назначения.

Дональд Трамп выдвинул сенатора Марко Рубио на должность госсекретаря США. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Детали

Марко Рубио, который давно известен своей жесткой позицией в отношении внешней политики и активной поддержкой международных союзников США, обязался выполнять программу нового президента, ставя интересы Соединенных Штатов на первое место. Он также подчеркнул важность подхода "мира через силу" для защиты американских интересов на мировой арене.

Назначение Рубио еще должно пройти утверждение в Сенате, где он, вероятно, получит поддержку своих коллег-республиканцев, но также может столкнуться с вопросами относительно приоритетов во внешней политике и отношения к стратегическим партнерам США.

Трамп избрал нового директора ЦРУ - разведку США возглавит Джон Рэтклифф13 нояб. 2024, 06:11 • 17939 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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