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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Трамп избрал нового директора ЦРУ - разведку США возглавит Джон Рэтклифф

Трамп избрал нового директора ЦРУ - разведку США возглавит Джон Рэтклифф

Киев  •  УНН

 • 8006 просмотра

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Дональд Трамп объявил о назначении Джона Рэтклиффа на должность директора ЦРУ в своей будущей администрации. Рэтклифф известен своей борьбой за правду и расследованием дела Хиллари Клинтон.

Трамп назначит Джона Рэтклиффа директором ЦРУ. Об этом сообщено в Truth, передает УНН.

Детали

Дональд Трамп объявил, что бывший директор национальной разведки Джон Рэтклифф займет должность директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) в его будущей администрации.

Рэтклифф, который получил известность благодаря своей борьбе за правду и честность, был известен своими действиями во время расследования предвыборной кампании Хиллари Клинтон и разоблачением фальшивого российского заговора. 

Также Рэтклифф стал известным после того, как он выступил против заявлений 51 сотрудника разведки, которые распространяли ложную информацию о ноутбуке сына Джо Байдена, Хантера. Рэтклифф продолжит борьбу за прозрачность и защиту гражданских прав, заявил Трамп.

Трамп планирует назначить Кристи Ноэм министром внутренней безопасности13 нояб. 2024, 05:14 • 10176 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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