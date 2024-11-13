Трамп избрал нового директора ЦРУ - разведку США возглавит Джон Рэтклифф
Киев • УНН
Дональд Трамп объявил о назначении Джона Рэтклиффа на должность директора ЦРУ в своей будущей администрации. Рэтклифф известен своей борьбой за правду и расследованием дела Хиллари Клинтон.
Трамп назначит Джона Рэтклиффа директором ЦРУ. Об этом сообщено в Truth, передает УНН.
Детали
Дональд Трамп объявил, что бывший директор национальной разведки Джон Рэтклифф займет должность директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) в его будущей администрации.
Рэтклифф, который получил известность благодаря своей борьбе за правду и честность, был известен своими действиями во время расследования предвыборной кампании Хиллари Клинтон и разоблачением фальшивого российского заговора.
Также Рэтклифф стал известным после того, как он выступил против заявлений 51 сотрудника разведки, которые распространяли ложную информацию о ноутбуке сына Джо Байдена, Хантера. Рэтклифф продолжит борьбу за прозрачность и защиту гражданских прав, заявил Трамп.
Трамп планирует назначить Кристи Ноэм министром внутренней безопасности13 нояб. 2024, 05:14 • 10176 просмотров