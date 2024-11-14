Республиканцы единогласно поддержали Майка Джонсона на должность спикера

В США действующий спикер Палаты представителей от Республиканской партии Майк Джонсон получил поддержку своих коллег для продолжения пребывания в должности. Об этом сообщает AP, передает УНН.

Детали

Республиканцы провели голосование за закрытыми дверями, где Джонсон, известный как союзник Дональда Трампа, получил единогласную поддержку партии.

Окончательное голосование за кандидатуру Джонсона на должность спикера запланировано на начало нового года. Для утверждения в должности ему необходимо заручиться большинством голосов в Палате, что составляет минимум 218 голосов.

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