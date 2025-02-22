Европейские разведки могут действовать осторожно сотрудничая с США из-за Трампа - Politico

Из-за президента Дональда Трампа европейские разведки действуют осторожно сотрудничая с разведуправлением страны, ведь у Трампа есть инциденты с разглашением секретных данных. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Politico.

Союзники США, которые регулярно обмениваются разведданными с США, ищут способы защиты совершенно секретной информации от, как они ожидают, весьма склонной к утечкам администрации Трампа, но их возможности ограничены, - сообщает издание.

Как пишет Politico, эти страны уже давно обеспокоены тем, что послужной список Трампа по раскрытию секретной информации продолжится и в его второй срок. Эта тревога усилилась, когда Конгресс одобрил его противоречивые решения по надзору за разведывательными операциями и на фоне обвинений в том, что конфиденциальные данные уже обрабатываются неправильно.

Но сотрудничество в сфере сбора и обмена разведывательными данными является глубоким - и его будет непросто преодолеть. Вашингтон часто дает больше, чем получает, и американские и европейские спецслужбы часто проводят совместный сбор и операции.

«Вы не можете просто выключить выключатель», - сказал представитель обороны Северной Европы, которому, как и другим, была предоставлена анонимность для обсуждения конфиденциальных отношений с разведкой.

Politico отмечает, что могут быть варианты, чтобы добавить больше гарантий относительно человеческой разведки, ценной и тщательно охраняемой информации, полученной от агентов в иностранных государствах, чьи жизни могут быть под угрозой в случае раскрытия. Они могли бы, например, опустить детали в разговорах с американскими коллегами, которые могли бы раскрыть местонахождение или личность оперативника.

Издание приводит пример, когда во время первого срока Трампа опубликовал в Твиттере сверхсекретное изображение места запуска иранской ракеты и поделился очень конфиденциальной информацией израильской разведки с министром иностранных дел России.

Бывший высокопоставленный сотрудник британской внешней разведки MI6 заявил, что когда дело касалось особо секретных проектов, служба была осторожна в том, что разглашать во время первой администрации Трампа. MI6 отказалась комментировать эту историю.

Так всегда бывает, заметьте, при любой администрации мы не просто так открываем данные. Но в прошлый раз с Трампом мы были еще более осторожны, и мне трудно поверить, что служба не будет немного осторожнее на этот раз, - сказал бывший сотрудник.



Politico отмечает, что обеспокоенные иностранные партнеры, возможно, надеются, что смогут больше иметь дело с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом и меньше с директором национальной разведки Тулси Габбард.

Рэтклифф занимал должность директора национальной разведки во время первой администрации Трампа, и его считали одним из менее противоречивых кандидатов в кабинет президента, несмотря на прошлые опасения, что он политизировал разведку.

Во время его пребывания в должности «небо не упало», - сказал Рэндалл Филлипс, который провел почти три десятилетия в Оперативном отделе ЦРУ. Утверждение Рэтклиффа Сенатом в прошлом месяце поддержали 20 демократов и каждый сенатор-республиканец.

Представитель ЦРУ Лиз Лайонс заявила, что «нет доверия» к обвинениям о том, что иностранные партнеры могут воздерживаться от обмена разведданными под руководством Трампа, добавив, что агентство «невероятно серьезно» относится к своему международному партнерству с разведкой.

Директор Рэтклифф активно углубляет их для укрепления национальной безопасности США, противодействия противникам во всем мире и содействия международной стабильности, - сказала Лайонс.

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Габбард, которая на прошлой неделе была утверждена главным руководителем разведки США, когда-то скептически относилась к американской разведке и повторяла тезис России о войне в Украине. Будучи членом Конгресса, Габбард представляла резолюцию, призывающую федеральное правительство снять все обвинения против бывшего сотрудника АНБ Эдварда Сноудена, который обнародовал прессе массу секретных документов.

Хотя роль директора национальной разведки в основном бюрократическая, она будет контролировать 18 агентств, которые входят в состав разведывательного сообщества США, и выполнять функции главного советника президента по вопросам разведки.

В ответ на просьбу прокомментировать беспокойство, высказанное нынешними и бывшими официальными лицами США и иностранных государств, заместитель директора Национальной разведки по стратегии и коммуникациям Алекса Хеннинг сказала: «Эти анонимные бывшие чиновники... пытаются подорвать национальную безопасность США, проталкивая ложь своим медийным союзникам».

Politico отмечает, что тревоги далеко не гипотетические.

Через месяц после окончания второго срока администрация Трампа уже столкнулась с обвинениями в неправильном обращении с конфиденциальной информацией. Сообщается, что ЦРУ направило несекретное электронное письмо с перечнем имен и первых инициалов фамилий недавно нанятых аналитиков и оперативников, многие из которых были наняты, чтобы сосредоточиться на Китае, в управление персоналом в попытке выполнить усилия администрации по сокращению федеральной рабочей силы, - информирует издание.

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Сенатор Марк Уорнер из Вирджинии, главный демократ в специальном комитете Сената по разведке, назвал это «катастрофическим шагом для национальной безопасности», который поставит «прямую мишень» на спину новобранцев для Китая.

Это тот тип действий, за которым внимательно наблюдают такие партнеры, как «Пять глаз» - разведывательный альянс США, Канады, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии. Эта группа является одной из самых ценных сетей для обмена разведданными между ближайшими союзниками США.

«Люди из Five Eyes на высших уровнях уже будут немного обеспокоены, учитывая уже имеющийся опыт», - сказала Келли Макфарланд, бывший аналитик Бюро разведки и исследований Государственного департамента.

Politico отмечает, что дисбаланс информации, которой обмениваются США и их партнеры, означает, что они могут больше потерять, если перейдут дорогу Трампу, учитывая его часто трансакционный подход к внешним делам.

«Если бы они сделали что-то, чтобы что-то скрыть, возник бы страх наказания со стороны США», - сказал Макфарланд.

Как пишет издание в результате реструктуризации штата федерального правительства могут быть сбои в обмене информацией, что также ударит по разведывательным службам.

США исторически были крупнейшим источником разведывательных данных среди партнеров «Пяти глаз» и за ее пределами. Разведка США сыграла решающую роль в оповещении и стимулировании союзников в Европе относительно планов кремля вторгнуться в Украину за несколько месяцев до того, как российские танки пересекли границы страны.

«Речь идет не только об обмене, но и о получении. Глаза и уши США важны для Украины», - сказал немецкий чиновник, который остался анонимным.

Что касается обмена разведывательными данными, некоторые продолжают работу в обычном режиме.

«Наша политика не изменилась», - сказал директор внешней разведки Эстонии Каупо Росин.

«Нас волнует много вещей, но не это», - сказал другой европейский чиновник.

Издание отмечает, что другие были более беспокойными.

«Политическое доверие к США размывается. Это затрагивает все элементы национальной безопасности, включая IC», - сказал бывший британский военный чиновник. «Но на повседневном уровне с профессионалами разведки я не думаю, что есть проблема - пока что».

Это больше похоже на политическую проблему, чем на оперативную. Но в какой-то момент эти миры сойдутся, - отметил бывший британский военный чиновник.

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