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Разведка США заявила, что путин не заинтересован "в настоящей мирной сделке"

Разведка США заявила, что путин не заинтересован "в настоящей мирной сделке"

Киев  •  УНН

 • 5803 просмотра

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Американская разведка сообщает, что путин ожидает истощения Украины и Европы, несмотря на значительные потери российской армии.

Американская разведка утверждает, что диктатор террористической страны не заинтересован "в настоящей мирной сделке". Об этом сообщает NBC News, передает УНН.

Детали

Лидер террористов отправил своих представителей в Саудовскую Аравию для переговоров с США. Однако, по информации, эти консультации не являются признаком готовности кремля к реальному компромиссу. Наоборот, источники среди спецслужб и Конгресса США сообщают, что Путин убежден: он может дождаться истощения Украины и Европы, чтобы достичь своих стратегических целей.

Даже значительные потери российской армии не заставляют путина пересматривать свои планы. Это означает, что надежды на скорое завершение боевых действий могут оказаться преждевременными.

Несмотря на это, администрация Трампа продолжает продвигать переговорный процесс, заявляя о стремлении достичь соглашения. Представители Белого дома отмечают, что впервые за много лет переговоры с россией возобновились, и Вашингтон намерен воспользоваться этой возможностью.

Дональд Трамп утверждает, что получил от диктатора заверения в готовности прекратить войну, однако конкретных доказательств этому нет. Кроме того, подобные заявления контрастируют с данными разведки, которая указывает на обратное.

кремль приглашает Трампа после его звонка Путину: что предлагают в москве16.02.25, 19:30 • 47051 просмотр

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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