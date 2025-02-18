Американская разведка утверждает, что диктатор террористической страны не заинтересован "в настоящей мирной сделке". Об этом сообщает NBC News, передает УНН.

Детали

Лидер террористов отправил своих представителей в Саудовскую Аравию для переговоров с США. Однако, по информации, эти консультации не являются признаком готовности кремля к реальному компромиссу. Наоборот, источники среди спецслужб и Конгресса США сообщают, что Путин убежден: он может дождаться истощения Украины и Европы, чтобы достичь своих стратегических целей.

Даже значительные потери российской армии не заставляют путина пересматривать свои планы. Это означает, что надежды на скорое завершение боевых действий могут оказаться преждевременными.

Несмотря на это, администрация Трампа продолжает продвигать переговорный процесс, заявляя о стремлении достичь соглашения. Представители Белого дома отмечают, что впервые за много лет переговоры с россией возобновились, и Вашингтон намерен воспользоваться этой возможностью.

Дональд Трамп утверждает, что получил от диктатора заверения в готовности прекратить войну, однако конкретных доказательств этому нет. Кроме того, подобные заявления контрастируют с данными разведки, которая указывает на обратное.

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