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05:23 • 20855 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 124092 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 183517 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 147867 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139255 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117574 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108147 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103009 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 142763 перегляди

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Розвідка США заявила, що путін не зацікавлений "у справжній мирній угоді"

Розвідка США заявила, що путін не зацікавлений "у справжній мирній угоді"

Київ • УНН

 • 30725 перегляди

Американська розвідка повідомляє, що путін очікує на виснаження України та Європи, незважаючи на значні втрати російської армії.

Американська розвідка стверджує, що диктатор терористичної країни не зацікавлений "у справжній мирній угоді". Про це повідомляє NBC News, передає УНН.

Деталі

Лідер терористів відправив своїх представників до Саудівської Аравії для переговорів із США. Однак, за інформацією, ці консультації не є ознакою готовності кремля до реального компромісу. Навпаки, джерела серед спецслужб та Конгресу США повідомляють, що путін переконаний: він може дочекатися виснаження України та Європи, щоб досягти своїх стратегічних цілей.

Навіть значні втрати російської армії не змушують путіна переглядати свої плани. Це означає, що надії на швидке завершення бойових дій можуть виявитися передчасними.

Попри це, адміністрація Трампа продовжує просувати переговорний процес, заявляючи про прагнення досягти угоди. Представники Білого дому наголошують, що вперше за багато років переговори з росією відновилися, і Вашингтон має намір скористатися цією можливістю.

Дональд Трамп стверджує, що отримав від диктатора запевнення у готовності припинити війну, проте конкретних доказів цьому немає. Крім того, подібні заяви контрастують із даними розвідки, яка вказує на протилежне.

кремль запрошує Трампа після його дзвінка путіну: що пропонують у москві16.02.25, 19:30 • 47740 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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