Американська розвідка стверджує, що диктатор терористичної країни не зацікавлений "у справжній мирній угоді". Про це повідомляє NBC News, передає УНН.

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Лідер терористів відправив своїх представників до Саудівської Аравії для переговорів із США. Однак, за інформацією, ці консультації не є ознакою готовності кремля до реального компромісу. Навпаки, джерела серед спецслужб та Конгресу США повідомляють, що путін переконаний: він може дочекатися виснаження України та Європи, щоб досягти своїх стратегічних цілей.

Навіть значні втрати російської армії не змушують путіна переглядати свої плани. Це означає, що надії на швидке завершення бойових дій можуть виявитися передчасними.

Попри це, адміністрація Трампа продовжує просувати переговорний процес, заявляючи про прагнення досягти угоди. Представники Білого дому наголошують, що вперше за багато років переговори з росією відновилися, і Вашингтон має намір скористатися цією можливістю.

Дональд Трамп стверджує, що отримав від диктатора запевнення у готовності припинити війну, проте конкретних доказів цьому немає. Крім того, подібні заяви контрастують із даними розвідки, яка вказує на протилежне.

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