"Підійшли дуже-дуже близько до того, щоб щось підписати": спецпредставник Трампа про мирну угоду між Україною та рф

Сполучені Штати Америки підійшли "дуже близько" до досягнення мирної домовленості між Україною та росією. Про це заявив спецпредставник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф, повідомляє УНН із посиланням на Голос Америки.

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Зазначається, що дипломат не уточнив умови відповідної угоди, при цьому підкреслив, що в будь-якій мирній угоді кожна сторона має йти на поступки - територіальні чи економічні.

Ви побачите поступки з обох сторін. І це те, що президент робить найкраще. Він об’єднує людей. Він дає їм зрозуміти, що шлях до миру - це поступки та досягнення консенсусу. І я думаю, ви побачите тут дуже успішний результат - сказав Віткофф.

Водночас, за його словами, якби росія напала на когосб із союзників США по НАТО, Трамп "виконував би зобов’язання Сполучених Штатів згідно зі статтею 5 захищати союзників".

"Ми підійшли дуже-дуже близько до того, щоб щось підписати. Стамбульська протокольна угода може стати орієнтиром для укладення мирної угоди між Україною та росією", - резюмував спецпредставник Трампа.

Контекст

Президент України Володимир Зеленський вважає нереальними заяви про завершення війни в Україні уже цього тижня. Про це він сказав під час форуму "Україна. Рік 2025".

путін не зобов’язаний підписувати угоду про мир, а Зеленський "не дуже важливий" на переговорах - Трамп