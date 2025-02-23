"Підійшли дуже-дуже близько до того, щоб щось підписати": спецпредставник Трампа про мирну угоду між Україною та рф
Київ • УНН
Спецпредставник Трампа Стів Віткофф заявив про майже досягнуту мирну угоду між Україною та рф. За його словами, Стамбульська протокольна угода може стати основою для укладення миру.
Сполучені Штати Америки підійшли "дуже близько" до досягнення мирної домовленості між Україною та росією. Про це заявив спецпредставник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф, повідомляє УНН із посиланням на Голос Америки.
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Зазначається, що дипломат не уточнив умови відповідної угоди, при цьому підкреслив, що в будь-якій мирній угоді кожна сторона має йти на поступки - територіальні чи економічні.
Ви побачите поступки з обох сторін. І це те, що президент робить найкраще. Він об’єднує людей. Він дає їм зрозуміти, що шлях до миру - це поступки та досягнення консенсусу. І я думаю, ви побачите тут дуже успішний результат
Водночас, за його словами, якби росія напала на когосб із союзників США по НАТО, Трамп "виконував би зобов’язання Сполучених Штатів згідно зі статтею 5 захищати союзників".
"Ми підійшли дуже-дуже близько до того, щоб щось підписати. Стамбульська протокольна угода може стати орієнтиром для укладення мирної угоди між Україною та росією", - резюмував спецпредставник Трампа.
Контекст
Президент України Володимир Зеленський вважає нереальними заяви про завершення війни в Україні уже цього тижня. Про це він сказав під час форуму "Україна. Рік 2025".
путін не зобов’язаний підписувати угоду про мир, а Зеленський "не дуже важливий" на переговорах - Трамп 21.02.25, 18:53 • 32449 переглядiв