Зеленський: цього тижня завершити цю війну - неможливо
Київ • УНН
Президент України заявив про неможливість завершення війни цього тижня з гарантіями для України. Зеленський також обговорив умови нових інвестицій та партнерства на форумі "Україна. Рік 2025".
Президент України Володимир Зеленський вважає нереальними заяви про завершення війни в Україні уже цього тижня. Про це він сказав під час форуму "Україна. Рік 2025", передає кореспондент УНН.
Цього тижня завершити цю війну - неможливо з гарантіями для України. Я, чесно кажучи, не знаю, як без наших зустрічей можна це зробити на сьогодні. Що стосується угоди, то там не може бути того, чи іншого формату, щоб ми були боржниками за старе, ми готові йти на нові інвестиції і бути рівноправними партнерами. Там фонд написаний 100%, але якщо там буде написано 50 на 50, наприклад, де ми візьмемо гроші, і тоді якщо США будуть зараховувати допомогу нам, як інвествнесок, ми будемо також вклади, а ми можемо вкладати прибуток від наших підприємств, тоді 50 на 50. Я вважаю, що це чесно
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