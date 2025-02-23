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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 127779 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

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15 березня, 13:22 • 150330 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

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"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

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Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

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Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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Зеленський: цього тижня завершити цю війну - неможливо

Зеленський: цього тижня завершити цю війну - неможливо

Київ • УНН

 • 119981 перегляди

Президент України заявив про неможливість завершення війни цього тижня з гарантіями для України. Зеленський також обговорив умови нових інвестицій та партнерства на форумі "Україна. Рік 2025".

Президент України Володимир Зеленський вважає нереальними заяви про завершення війни в Україні уже цього тижня. Про це він сказав під час форуму "Україна. Рік 2025", передає кореспондент УНН.

Цього тижня завершити цю війну - неможливо з гарантіями для України. Я, чесно кажучи, не знаю, як без наших зустрічей можна це зробити на сьогодні. Що стосується угоди, то там не може бути того, чи іншого формату, щоб ми були боржниками за старе, ми готові йти на нові інвестиції і бути рівноправними партнерами. Там фонд написаний 100%, але якщо там буде написано 50 на 50, наприклад, де ми візьмемо гроші, і тоді якщо США будуть зараховувати допомогу нам, як інвествнесок, ми будемо також вклади, а ми можемо вкладати прибуток від наших підприємств, тоді 50 на 50. Я вважаю, що це чесно 

- сказав Зеленський.

Зеленський: "Якщо вам дуже потрібно, щоб я залишив свій пост - я готовий"23.02.25, 16:41 • 130323 перегляди

Нагадаємо

Лідери Чехії, Фінляндії, Німеччини, Норвегії та Британії розкритикували заяву Трампа, який назвав Зеленського "диктатором без виборів". КМІС спростував слова Трампа про 4% рейтинг Зеленського, вказавши на 60% довіри українців.

Майкл Волц заявив про можливість врегулювання відносин між Трампом і Зеленським, незважаючи на недавню критику. Радник підкреслив активну "човникову дипломатію" між країнами для досягнення мирної угоди.

Майк Волц порадив Києву пом'якшити критику та підписати угоду про доступ США до ресурсів України.

Павло Башинський

Павло Башинський

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