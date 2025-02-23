Зеленський: "Якщо вам дуже потрібно, щоб я залишив свій пост - я готовий"
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність піти з посади, якщо це буде необхідно.
Володимир Зеленський заявив про готовність залишити посаду Президента, якщо це буде необхідно. Про це він сказав під час форму "Україна. Рік 2025", передає кореспондент УНН.
Якщо мир для України, якщо вам дуже потрібно, щоб я залишив свій пост, то я готовий. Можу поміняти це на НАТО, якщо є такі умови. Я фокусуюся на безпеці України сьогодні, а не за 20 років, і не збираюся бути у влади десятиріччя
Нагадаємо
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Майк Волц порадив Києву пом'якшити критику та підписати угоду про доступ США до ресурсів України.