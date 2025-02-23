Зеленский: "Если вам очень нужно, чтобы я оставил свой пост - я готов"

Владимир Зеленский заявил о готовности покинуть пост Президента, если это будет необходимо. Об этом он сказал во время форума "Украина. Год 2025", передает корреспондент УНН.

Если мир для Украины, если вам очень нужно, чтобы я оставил свой пост, то я готов. Могу поменять это на НАТО, если есть такие условия. Я фокусируюсь на безопасности Украины сегодня, а не через 20 лет, и не собираюсь быть у власти десятилетиями - заявил Зеленский.

Напомним

Лидеры Чехии, Финляндии, Германии, Норвегии и Британии раскритиковали заявление Трампа, который назвал Зеленского "диктатором без выборов". КМИС опроверг слова Трампа о 4% рейтинге Зеленского, указав на 60% доверия украинцев.

Майкл Волц заявил о возможности урегулирования отношений между Трампом и Зеленским, несмотря на недавнюю критику. Советник подчеркнул активную "челночную дипломатию" между странами для достижения мирного соглашения.

Майк Волц посоветовал Киеву смягчить критику и подписать соглашение о доступе США к ресурсам Украины.