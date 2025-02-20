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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 123342 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

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Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 147454 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138918 перегляди

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15 березня, 12:52 • 117399 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

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Радник президента США натякнув на можливе врегулювання Трампа з Зеленським

Радник президента США натякнув на можливе врегулювання Трампа з Зеленським

Київ • УНН

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Майкл Волц заявив про можливість врегулювання відносин між Трампом і Зеленським, незважаючи на недавню критику. Радник підкреслив активну "човникову дипломатію" між країнами для досягнення мирної угоди.

Радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Майкл Волц бачить можливість врегулювання між Трампом і Президентом України Володимиром Зеленським, незважаючи на недавню критику, пише УНН з посиланням на CNN.

Деталі

"Очевидно, що тут багато розчарування", - сказав Волц в інтерв’ю Fox News у четвер.

"Віце-президент Венс був дуже розчарований, покинувши Мюнхенську конференцію з безпеки, наш міністр фінансів, який їздив аж до Києва, також розчарований, і все це, очевидно, на додачу до президента, який широко дає зрозуміти про своє розчарування", - сказав Волц.

Коли його запитали, чи зможуть Дональд Трамп і Президент України Володимир Зеленський врегулювати, Волц швидко відповів: "О, думаю, так", додавши, що Трамп чітко сказав, "як сильно він любить український народ".

Далі Волц пояснив, що він підтримував регулярні контакти з радником Зеленського з національної безпеки, і підкреслив, що США мали "багато взаємодії та діалогу", щоб просувати мирну угоду.

"У дипломатії для цього є термін, це називається човникова дипломатія, тому що зібрати всіх за стіл одразу просто не спрацьовувало в минулому, - сказав Волц. - Ми залучили одну сторону, ми залучили іншу сторону, а потім у нас буде процес, який просувається вперед".

Нагадаємо

Трамп сказав, що рейтинг українського лідера нібито "вже впав до 4%". 

Зеленський відреагував на висловлювання глави Білого дому і заявив, що, на жаль, Трамп живе в дезінформаційному просторі

Після цього президент США різко розкритикував Зеленського, назвавши його "диктатором без виборів".   

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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