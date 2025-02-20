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Советник президента США намекнул на возможное урегулирование Трампа с Зеленским

Советник президента США намекнул на возможное урегулирование Трампа с Зеленским

Киев  •  УНН

 • 1498 просмотра

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Майкл Волц заявил о возможности урегулирования отношений между Трампом и Зеленским, несмотря на недавнюю критику. Советник подчеркнул активную «челночную дипломатию» между странами для достижения мирного соглашения.

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Волц видит возможность урегулирования между Трампом и Президентом Украины Владимиром Зеленским, несмотря на недавнюю критику, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

«Очевидно, что здесь много разочарования», - сказал Волц в интервью Fox News в четверг.

«Вице-президент Вэнс был очень разочарован, покинув Мюнхенскую конференцию по безопасности, наш министр финансов, который ездил аж в Киев, также разочарован, и все это, очевидно, в дополнение к президенту, который широко дает понять о своем разочаровании», - сказал Волц.

Когда его спросили, смогут ли Дональд Трамп и Президент Украины Владимир Зеленский урегулировать, Волц быстро ответил: «О, думаю, да», добавив, что Трамп четко сказал, „как сильно он любит украинский народ“.

Далее Волц пояснил, что он поддерживал регулярные контакты с советником Зеленского по национальной безопасности, и подчеркнул, что США имели «много взаимодействия и диалога», чтобы продвигать мирное соглашение.

«В дипломатии для этого есть термин, это называется челночная дипломатия, потому что собрать всех за стол сразу просто не срабатывало в прошлом, - сказал Волц. - Мы привлекли одну сторону, мы привлекли другую сторону, а потом у нас будет процесс, который продвигается вперед».

Напомним,

Президент США резко раскритиковал Зеленского, назвав его «диктатором без выборов». 

Кроме того, Трамп сказал, что рейтинг украинского лидера якобы «уже упал до 4%». 

Зеленский отреагировал на высказывания главы Белого дома и заявил, что, к сожалению, Трамп живет в дезинформационном пространстве

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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