Советник президента США намекнул на возможное урегулирование Трампа с Зеленским
Киев • УНН
Майкл Волц заявил о возможности урегулирования отношений между Трампом и Зеленским, несмотря на недавнюю критику. Советник подчеркнул активную «челночную дипломатию» между странами для достижения мирного соглашения.
Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Волц видит возможность урегулирования между Трампом и Президентом Украины Владимиром Зеленским, несмотря на недавнюю критику, пишет УНН со ссылкой на CNN.
Детали
«Очевидно, что здесь много разочарования», - сказал Волц в интервью Fox News в четверг.
«Вице-президент Вэнс был очень разочарован, покинув Мюнхенскую конференцию по безопасности, наш министр финансов, который ездил аж в Киев, также разочарован, и все это, очевидно, в дополнение к президенту, который широко дает понять о своем разочаровании», - сказал Волц.
Когда его спросили, смогут ли Дональд Трамп и Президент Украины Владимир Зеленский урегулировать, Волц быстро ответил: «О, думаю, да», добавив, что Трамп четко сказал, „как сильно он любит украинский народ“.
Далее Волц пояснил, что он поддерживал регулярные контакты с советником Зеленского по национальной безопасности, и подчеркнул, что США имели «много взаимодействия и диалога», чтобы продвигать мирное соглашение.
«В дипломатии для этого есть термин, это называется челночная дипломатия, потому что собрать всех за стол сразу просто не срабатывало в прошлом, - сказал Волц. - Мы привлекли одну сторону, мы привлекли другую сторону, а потом у нас будет процесс, который продвигается вперед».
Напомним,
Президент США резко раскритиковал Зеленского, назвав его «диктатором без выборов».
Кроме того, Трамп сказал, что рейтинг украинского лидера якобы «уже упал до 4%».
Зеленский отреагировал на высказывания главы Белого дома и заявил, что, к сожалению, Трамп живет в дезинформационном пространстве.