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Зеленский: на этой неделе завершить эту войну - невозможно
15:47 • 26875 просмотра

Зеленский: на этой неделе завершить эту войну - невозможно

Зеленский: "Если вам очень нужно, чтобы я оставил свой пост - я готов"
14:41 • 68989 просмотра

Зеленский: "Если вам очень нужно, чтобы я оставил свой пост - я готов"

Никто ни от чего не отказывался: Ермак о работе над соглашением с США
13:34 • 74599 просмотра

Никто ни от чего не отказывался: Ермак о работе над соглашением с США

россия планировала убийство Зеленского, Буданова и Малюка
13:13 • 80964 просмотра

россия планировала убийство Зеленского, Буданова и Малюка

В Украине планируют продлить срок перебронирования работников до 31 марта: что известно
13:10 • 69170 просмотра

В Украине планируют продлить срок перебронирования работников до 31 марта: что известно

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Задача путина пробовать втягивать беларусь в прямую агрессию против Украины - ГУР
13:00 • 59176 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский: на этой неделе завершить эту войну - невозможно

Зеленский: на этой неделе завершить эту войну - невозможно

Киев  •  УНН

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Президент Украины заявил о невозможности завершения войны на этой неделе с гарантиями для Украины. Зеленский также обсудил условия новых инвестиций и партнерства на форуме "Украина. Год 2025".

Президент Украины Владимир Зеленский считает нереальными заявления о завершении войны в Украине уже на этой неделе. Об этом он сказал во время форума "Украина. Год 2025", передает корреспондент УНН.

На этой неделе завершить эту войну - невозможно с гарантиями для Украины. Я, честно говоря, не знаю, как без наших встреч можно это сделать на сегодня. Что касается соглашения, то там не может быть того, или иного формата, чтобы мы были должниками за старое, мы готовы идти на новые инвестиции и быть равноправными партнерами. Там фонд написан 100%, но если там будет написано 50 на 50, например, где мы возьмем деньги, и тогда если США будут зачислять помощь нам, как инвествнесок, мы будем также вклады, а мы можем вкладывать прибыль от наших предприятий, тогда 50 на 50. Я считаю, что это честно 

- сказал Зеленский.

Зеленский: "Если вам очень нужно, чтобы я оставил свой пост - я готов"23.02.25, 16:41 • 68487 просмотров

Напомним

Лидеры Чехии, Финляндии, Германии, Норвегии и Британии раскритиковали заявление Трампа, который назвал Зеленского "диктатором без выборов". КМИС опроверг слова Трампа о 4% рейтинге Зеленского, указав на 60% доверия украинцев.

Майкл Волц заявил о возможности урегулирования отношений между Трампом и Зеленским, несмотря на недавнюю критику. Советник подчеркнул активную "челночную дипломатию" между странами для достижения мирного соглашения.

Майк Волц посоветовал Киеву смягчить критику и подписать соглашение о доступе США к ресурсам Украины.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
donald-trampДональд Трамп
finlyandiyaФинляндия
norvegiyaНорвегия
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
cheshskaya-respublikaЧешская Республика
germaniyaГермания
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина

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