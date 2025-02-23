Зеленский: на этой неделе завершить эту войну - невозможно

Президент Украины Владимир Зеленский считает нереальными заявления о завершении войны в Украине уже на этой неделе. Об этом он сказал во время форума "Украина. Год 2025", передает корреспондент УНН.

На этой неделе завершить эту войну - невозможно с гарантиями для Украины. Я, честно говоря, не знаю, как без наших встреч можно это сделать на сегодня. Что касается соглашения, то там не может быть того, или иного формата, чтобы мы были должниками за старое, мы готовы идти на новые инвестиции и быть равноправными партнерами. Там фонд написан 100%, но если там будет написано 50 на 50, например, где мы возьмем деньги, и тогда если США будут зачислять помощь нам, как инвествнесок, мы будем также вклады, а мы можем вкладывать прибыль от наших предприятий, тогда 50 на 50. Я считаю, что это честно - сказал Зеленский.

Зеленский: "Если вам очень нужно, чтобы я оставил свой пост - я готов"

Напомним

Лидеры Чехии, Финляндии, Германии, Норвегии и Британии раскритиковали заявление Трампа, который назвал Зеленского "диктатором без выборов". КМИС опроверг слова Трампа о 4% рейтинге Зеленского, указав на 60% доверия украинцев.

Майкл Волц заявил о возможности урегулирования отношений между Трампом и Зеленским, несмотря на недавнюю критику. Советник подчеркнул активную "челночную дипломатию" между странами для достижения мирного соглашения.

Майк Волц посоветовал Киеву смягчить критику и подписать соглашение о доступе США к ресурсам Украины.