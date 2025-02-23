"Очень-очень близко подошли к тому, чтобы что-то подписать": спецпредставитель Трампа о мирном соглашении между Украиной и рф

Соединенные Штаты Америки подошли "очень близко" к достижению мирного соглашения между Украиной и россией. Об этом заявил спецпредставитель президента США по вопросам Ближнего Востока Стив Виткофф, сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Детали

Отмечается, что дипломат не уточнил условия соответствующего соглашения, при этом подчеркнул, что в любом мирном соглашении каждая сторона должна идти на уступки - территориальные или экономические.

Вы увидите уступки с обеих сторон. И это то, что президент делает лучше всего. Он объединяет людей. Он дает им понять, что путь к миру - это уступки и достижение консенсуса. И я думаю, вы увидите здесь очень успешный результат - сказал Виткофф.

В то же время, по его словам, если бы россия напала на кого-либо из союзников США по НАТО, Трамп "выполнял бы обязательства Соединенных Штатов в соответствии со статьей 5 защищать союзников".

"Мы подошли очень-очень близко к тому, чтобы что-то подписать. Стамбульский протокольный договор может стать ориентиром для заключения мирного соглашения между Украиной и россией", - резюмировал спецпредставитель Трампа.

Контекст

Президент Украины Владимир Зеленский считает нереальными заявления об окончании войны в Украине уже на этой неделе. Об этом он сказал во время форума "Украина. Год 2025".

путин не обязан подписывать соглашение о мире, а Зеленский "не очень важен" на переговорах - Трамп