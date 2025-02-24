Лидеры Британии и Франции согласовали позиции по Украине перед встречей с Трампом - The Guardian

Премьер-министр Великобритании Кит Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон согласовали позиции по поддержке Киева накануне визитов в Соединенные Штаты Америки на следующей неделе. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Отмечается, что британский и французский лидеры проведут отдельные встречи с президентом США Дональдом Трампом, во время которых договорились продемонстрировать "единое лидерство в поддержку Украины".

"Премьер-министр Великобритании и президент Франции разговаривали в воскресенье днем, чтобы подтвердить важность того, чтобы Украина была в центре любых переговоров о прекращении войны. ... Их звонок перед важной неделей для обоих лидеров подчеркивает их желание представить единую европейскую позицию против агрессии россии после того, как президент США начал экстраординарные нападения на Владимира Зеленского, назвав президента Украины "диктатором без выборов", - говорится в статье.

По данным издания, Стармер "полон решимости" накануне визита в Вашингтон. В частности, он также провел беседу с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Стармер и Рютте согласились, что "не может быть никаких переговоров по Украине без Украины", и отметили важность того, чтобы европейские лидеры активизировались для обеспечения безопасности региона - пишет СМИ.

Контекст

Соединенные Штаты Америки подошли "очень близко" к достижению мирной договоренности между Украиной и Россией. Об этом заявил спецпредставитель президента США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф. Дипломат не уточнил условия соответствующего соглашения, при этом подчеркнул, что в любом мирном соглашении каждая сторона должна идти на уступки - территориальные или экономические.

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