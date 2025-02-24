Европейские лидеры договорились "обеспечить возвращение справедливого мира" в Украину - Макрон

Ведущие европейские политики договорились обеспечить "справедливое, прочное и длительное" возвращение мира в Украину. Об этом в соцсети Х заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, сообщает УНН.

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По его словам, на днях он провел разговоры с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Европейского Совета Антонио Костой, канцлером Германии Олафом Шольцем, премьер-министрами Великобритании и Венгрии Киром Стармером и Виктором Орбаном, а также с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"После дискуссий с европейскими коллегами и союзниками в течение последних нескольких дней мы обязуемся обеспечить возвращение мира в Украину справедливым, прочным и длительным способом, а также усиление безопасности европейцев во время всех будущих переговоров", - отметил Макрон.

Напомним

Премьер-министр Великобритании Кит Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон согласовали позиции по поддержке Киева накануне визитов в Соединенные Штаты Америки на следующей неделе. Британский и французский лидеры проведут отдельные встречи с президентом США Дональдом Трампом, во время которых договорились продемонстрировать "единое лидерство в поддержку Украины".

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