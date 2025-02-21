Макрон ответил Трампу по поводу легитимности Зеленского
Киев • УНН
Президент Франции поддержал Зеленского в ответ на заявления Трампа, подчеркнув его демократическое избрание. Макрон отметил разницу между легитимным украинским лидером и путиным, который манипулировал выборами.
Макрон выразил поддержку украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, отвечая на недавние заявления американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщает BFMTV, передает УНН.
Детали
По словам Президент Франции Эммануэль Макрон, Зеленский был избран на демократических выборах, что подчеркивает его легитимность в контексте международной политики. По сравнению с президентом террористической страны путиным, который длительное время нарушал демократические принципы, манипулируя результатами выборов и прибегая к насилию в отношении оппонентов, Зеленский получил свою позицию благодаря волеизъявлению народа.
Украинский президент был избран на свободных выборах, это не касается владимира путина, который долгое время убивал своих оппонентов и манипулировал своими выборами
Кроме того, Макрон обратил внимание на вопрос возможности проведения выборов в стране, где президент организовал мобилизацию, а миллионы граждан были вынуждены бежать из-за войны.
Он подчеркнул, что, несмотря на тяжелые обстоятельства, Зеленский остается легитимным президентом и продолжает выполнять свои обязанности даже в условиях агрессии со стороны рф.
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