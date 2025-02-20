Макрон сделал громкое заявление о россии и праве Украины на вступление в ЕС и НАТО
Киев • УНН
Президент Франции назвал россию опасной и империалистической военной державой. Макрон подчеркнул, что никто не может отрицать право Украины на вступление в ЕС и НАТО.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что "россия - опасная и империалистическая военная держава", отвечая в соцсетях на вопросы, касающиеся "россии, Украины и безопасности Европы", передает УНН.
Детали
Макрон уверяет, что кибербезопасность и различное оборудование, на которое нацелена россия, представляют собой реальность, о которой необходимо "знать".
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"россия - опасная и империалистическая военная держава", - продолжил президент, призвав интернет-пользователей не заниматься "ложным национализмом". Глава государства считает, что "никто не имеет права говорить", что "Украина не имеет права вступать в ЕС или НАТО".
"Я думаю, что в это время, когда Украина находится в состоянии войны, сопротивляется и каждый день теряет своих детей, защищая свою территорию, никто не имеет права говорить: Украина не имеет права вступать в Европейский Союз, Украина не имеет права вступать в НАТО", — заявил французский президент, по словам которого, этот пункт "станет частью мирных переговоров".
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