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Макрон сделал громкое заявление о россии и праве Украины на вступление в ЕС и НАТО

Макрон сделал громкое заявление о россии и праве Украины на вступление в ЕС и НАТО

Киев  •  УНН

 • 10101 просмотра

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Президент Франции назвал россию опасной и империалистической военной державой. Макрон подчеркнул, что никто не может отрицать право Украины на вступление в ЕС и НАТО.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что "россия - опасная и империалистическая военная держава", отвечая в соцсетях на вопросы, касающиеся "россии, Украины и безопасности Европы", передает УНН.  

Детали

Макрон уверяет, что кибербезопасность и различное оборудование, на которое нацелена россия, представляют собой реальность, о которой необходимо "знать".

Макрон в США скажет Трампу, что он "не может быть слабым" против путина20.02.2025, 21:17 • 12640 просмотров

"россия - опасная и империалистическая военная держава", - продолжил президент, призвав интернет-пользователей не заниматься "ложным национализмом". Глава государства считает, что "никто не имеет права говорить", что "Украина не имеет права вступать в ЕС или НАТО".

"Я думаю, что в это время, когда Украина находится в состоянии войны, сопротивляется и каждый день теряет своих детей, защищая свою территорию, никто не имеет права говорить: Украина не имеет права вступать в Европейский Союз, Украина не имеет права вступать в НАТО", — заявил французский президент, по словам которого, этот пункт "станет частью мирных переговоров".

Макрон призвал Европу срочно увеличить военные усилия из-за позиции США20.02.2025, 20:23 • 16789 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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