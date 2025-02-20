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Макрон в США скажет Трампу, что он "не может быть слабым" против путина

Макрон в США скажет Трампу, что он "не может быть слабым" против путина

Киев  •  УНН

 • 12764 просмотра

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Президент Франции планирует встретиться с Трампом в Вашингтоне и обсудить позицию по отношению к россии. Макрон намерен предупредить американского лидера о недопустимости проявления слабости перед путиным.

Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в США планирует сказать американскому лидеру Дональду Трампу, что он "не может быть слабым" по отношению к росийскому диктатору владимиру путину, передает УНН со ссылкой на Le Monde.

Детали

Белый дом подтвердил, что президент Франции встретится с Дональдом Трампом в Вашингтоне в понедельник, и объявил, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер ожидается в американской столице в четверг.

Эммануэль Макрон планирует заявить своему американскому коллеге: "Вы не можете быть слабыми перед лицом президента путина. Это не вы, это не ваша торговая марка, это не в ваших интересах. Как же вы можете заслуживать доверия перед лицом Китая, если вы слабы перед лицом путина?"

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По словам главы Франции, "Дональд Трамп создает неопределенность среди окружающих, потому что он хочет заключать сделки, находить соглашения. Дональд Трамп приходит с новой администрацией, и российский президент не знает, что он будет делать, он говорит себе, что (Дональд Трамп) способен на все. Ну что ж, эта неопределенность полезна и нам, и Украине! Это просто вопрос умения каким-то образом структурировать то, что будет дальше".

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Антонина Туманова

Антонина Туманова

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