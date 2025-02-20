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15 березня, 19:03 • 120118 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 180770 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 145596 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 137467 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116618 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107525 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102885 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 140366 перегляди

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“Я був трохи саркастичним”: Трамп про завершення війни за 24 години

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Макрон у США скаже Трампу, що він "не може бути слабким" проти путіна

Макрон у США скаже Трампу, що він "не може бути слабким" проти путіна

Київ • УНН

 • 38599 перегляди

Президент Франції планує зустрітися з Трампом у Вашингтоні й обговорити позицію щодо росії. Макрон має намір попередити американського лідера про неприпустимість прояву слабкості перед путіним.

Президент Франції Еммануель Макрон під час візиту до США планує сказати американському лідеру Дональду Трампу, що він "не може бути слабким" щодо російського диктатора володимира путіна, передає УНН з посиланням на Le Monde.

Деталі

Білий дім підтвердив, що президент Франції зустрінеться з Дональдом Трампом у Вашингтоні в понеділок, і оголосив, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер очікується в американській столиці в четвер.

Еммануель Макрон планує заявити своєму американському колезі: "Ви не можете бути слабкими перед обличчям президента путіна. Це не ви, це не ваша торгова марка, це не у ваших інтересах. Як же ви можете заслуговувати на довіру перед обличчям Китаю, якщо ви слабкі перед обличчям путіна?"

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За словами глави Франції, "Дональд Трамп створює невизначеність серед оточуючих, тому що він хоче укладати угоди, знаходити угоди. Дональд Трамп приходить із новою адміністрацією, і російський президент не знає, що він робитиме, він каже собі, що (Дональд Трамп) здатний на все. Ну що ж, ця невизначеність корисна і нам, і Україні! Це просто питання вміння якимось чином структурувати те, що буде далі".

Макрон їде до Вашингтона: у Парижі розкрили, що він скаже про Україну20.02.2025, 12:15 • 31123 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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