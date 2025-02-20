Макрон у США скаже Трампу, що він "не може бути слабким" проти путіна

Президент Франції Еммануель Макрон під час візиту до США планує сказати американському лідеру Дональду Трампу, що він "не може бути слабким" щодо російського диктатора володимира путіна, передає УНН з посиланням на Le Monde.

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Білий дім підтвердив, що президент Франції зустрінеться з Дональдом Трампом у Вашингтоні в понеділок, і оголосив, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер очікується в американській столиці в четвер.

Еммануель Макрон планує заявити своєму американському колезі: "Ви не можете бути слабкими перед обличчям президента путіна. Це не ви, це не ваша торгова марка, це не у ваших інтересах. Як же ви можете заслуговувати на довіру перед обличчям Китаю, якщо ви слабкі перед обличчям путіна?"

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За словами глави Франції, "Дональд Трамп створює невизначеність серед оточуючих, тому що він хоче укладати угоди, знаходити угоди. Дональд Трамп приходить із новою адміністрацією, і російський президент не знає, що він робитиме, він каже собі, що (Дональд Трамп) здатний на все. Ну що ж, ця невизначеність корисна і нам, і Україні! Це просто питання вміння якимось чином структурувати те, що буде далі".

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