Макрон їде до Вашингтона: у Парижі розкрили, що він скаже про Україну

Президент Франції Еммануель Макрон вирушить до Вашингтона "наступного тижня", підтвердив французький міністр-делегат у справах Європи Бенжамен Хаддад, пише УНН з посиланням на Le Figaro.

Він приїде, щоб донести голос європейців і сказати, що майбутнє України не може бути вирішене без них - пояснив Хаддад

Хаддад, як вказано, побоюється "невдалого припинення вогню, яке стало б перемогою володимира путіна".

Міністр вважає, що в переговорах, які зараз відбуваються в Саудівській Аравії, у Європи є кілька активів, які можна використати, починаючи з підтримки України, яка, як він нагадав, "більша, ніж у Сполучених Штатів".

Хаддад також назвав як важелі "економічний тиск на росію" і "нашу здатність забезпечити гарантії безпеки". У відповіді на коментарі Трампа, який назвав Президента України "диктатором без виборів", міністр вказав, що "єдиний диктатор у цій війні - путін. Зеленський - герой".

Доповнення

Хаддад підтвердив коментарі президента США Дональда Трампа, який у середу заявив, що зустрінеться "дуже скоро, можливо, у понеділок" зі своїм французьким колегою.

Раніше в середу офіційний представник США повідомив, що на главу французької держави очікують у Білому домі "на початку наступного тижня".