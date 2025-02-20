Макрон едет в Вашингтон: в Париже раскрыли, что он скажет об Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон отправится в Вашингтон "на следующей неделе", подтвердил французский министр-делегат по делам Европы Бенжамен Хаддад, пишет УНН со ссылкой на Le Figaro.

Он приедет, чтобы донести голос европейцев и сказать, что будущее Украины не может быть решено без них - объяснил Хаддад.

Хаддад, как указано, опасается "неудачного прекращения огня, которое стало бы победой владимира путина".

Министр считает, что в переговорах, которые сейчас происходят в Саудовской Аравии, у Европы есть несколько активов, которые можно использовать, начиная с поддержки Украины, которая, как он напомнил, "больше, чем у Соединенных Штатов".

Хаддад также назвал в качестве рычагов "экономическое давление на россию" и "нашу способность обеспечить гарантии безопасности". В ответе на комментарии Трампа, который назвал Президента Украины "диктатором без выборов", министр указал, что "единственный диктатор в этой войне - путин. Зеленский - герой".

Дополнение

Хаддад подтвердил комментарии президента США Дональда Трампа, который в среду заявил, что встретится "очень скоро, возможно, в понедельник" со своим французским коллегой.

Ранее в среду официальный представитель США сообщил, что главу французского государства ожидают в Белом доме "в начале следующей недели".