Макрон едет в Вашингтон: в Париже раскрыли, что он скажет об Украине

ukenru
Эксклюзив
Ожирение среди детей: почему проблема обостряется и как ее решить
10:17 • 37538 просмотра

Ожирение среди детей: почему проблема обостряется и как ее решить

россия нанесла массированный удар по газовой инфраструктуре Украины - Минэнерго
09:25 • 70293 просмотра

россия нанесла массированный удар по газовой инфраструктуре Украины - Минэнерго

Миссия МВФ начинает работу в Киеве: обсудит пересмотр программы EFF
06:35 • 103237 просмотра

Миссия МВФ начинает работу в Киеве: обсудит пересмотр программы EFF

Трамп назвал Зеленского "диктатором": как реагируют европейские лидеры
19 февраля, 20:19 • 133216 просмотра

Трамп назвал Зеленского "диктатором": как реагируют европейские лидеры

Эксклюзив
«Это популизм": врач раскритиковал список ТОП-100 препаратов, которые подешевеют на 30%
19 февраля, 16:22 • 138948 просмотра

«Это популизм": врач раскритиковал список ТОП-100 препаратов, которые подешевеют на 30%

Эксклюзив
Новое регулирование фармрынка Украины может лишить онкобольных доступа к качественным лекарствам - пациентская организация
19 февраля, 15:59 • 135414 просмотра

Новое регулирование фармрынка Украины может лишить онкобольных доступа к качественным лекарствам - пациентская организация

Выборы в Германии 23 февраля: что изменится для Украины
19 февраля, 12:14 • 211726 просмотра

Выборы в Германии 23 февраля: что изменится для Украины

"Нам война стоила 320 млрд долларов": Зеленский ответил Трампу на критику и раскрыл реальные цифры помощи США
19 февраля, 11:19 • 161727 просмотра

"Нам война стоила 320 млрд долларов": Зеленский ответил Трампу на критику и раскрыл реальные цифры помощи США

"Локальный карантин": в 16 областях вводят ограничения из-за гриппа и ОРВИ
19 февраля, 10:06 • 163843 просмотра

"Локальный карантин": в 16 областях вводят ограничения из-за гриппа и ОРВИ

Эксклюзив
Идентифицировано более 150 похищенных рф экспонатов из Херсонского областного художественного музея - прокуратура
19 февраля, 09:20 • 149617 просмотра

Идентифицировано более 150 похищенных рф экспонатов из Херсонского областного художественного музея - прокуратура

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Премьер Британии предложит Трампу план размещения 30 тысяч военных ЕС в Украине

Премьер Британии предложит Трампу план размещения 30 тысяч военных ЕС в Украине

20 февраля, 03:00 • 108539 просмотра
"Третья мировая война не так уж и далеко" - Трамп

"Третья мировая война не так уж и далеко" - Трамп

20 февраля, 03:40 • 100098 просмотра
11 лет оккупации Крыма: как россия захватывала украинский полуостров

11 лет оккупации Крыма: как россия захватывала украинский полуостров

20 февраля, 04:49 • 103856 просмотра
Уилл Смит намекнул на "Хэнкок 2" с Зендеей

Уилл Смит намекнул на "Хэнкок 2" с Зендеей

08:19 • 104159 просмотра
8 распространенных ошибок, которые портят ваши полотенца

8 распространенных ошибок, которые портят ваши полотенца

09:23 • 81183 просмотра
публикации
8 распространенных ошибок, которые портят ваши полотенца

8 распространенных ошибок, которые портят ваши полотенца

09:23 • 81183 просмотра
11 лет оккупации Крыма: как россия захватывала украинский полуостров

11 лет оккупации Крыма: как россия захватывала украинский полуостров

20 февраля, 04:49 • 103856 просмотра
Выборы в Германии 23 февраля: что изменится для Украины

Выборы в Германии 23 февраля: что изменится для Украины

19 февраля, 12:14 • 211727 просмотра
Ручное регулирование цен на лекарства приведет к задержкам поставок импортных препаратов, их дефициту и подорожанию - "Пациенты Украины"

Ручное регулирование цен на лекарства приведет к задержкам поставок импортных препаратов, их дефициту и подорожанию - "Пациенты Украины"
Эксклюзив

19 февраля, 08:16 • 225755 просмотра
Масленица-2025: как праздновать и какие вкусности готовить

Масленица-2025: как праздновать и какие вкусности готовить

19 февраля, 07:13 • 215542 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Неожиданный феномен: почему Мелания Трамп стала новой иконой стиля в Китае

Неожиданный феномен: почему Мелания Трамп стала новой иконой стиля в Китае

10:22 • 45635 просмотра
Уилл Смит намекнул на "Хэнкок 2" с Зендеей

Уилл Смит намекнул на "Хэнкок 2" с Зендеей

08:19 • 104139 просмотра
Пит Доэрти может потерять пальцы на ногах из-за диабета: британский певец вынужден выступать сидя

Пит Доэрти может потерять пальцы на ногах из-за диабета: британский певец вынужден выступать сидя

19 февраля, 19:14 • 123160 просмотра
Дело Блейк Лайвли: адвокат Джастина Бальдони пожаловался на потерю актером "значительного" количества работы

Дело Блейк Лайвли: адвокат Джастина Бальдони пожаловался на потерю актером "значительного" количества работы

19 февраля, 10:04 • 191310 просмотра
Спилберг подготовил Форду неожиданный "сюрприз" на съемках

Спилберг подготовил Форду неожиданный "сюрприз" на съемках

19 февраля, 08:52 • 180938 просмотра
Актуальное
Макрон едет в Вашингтон: в Париже раскрыли, что он скажет об Украине

Макрон едет в Вашингтон: в Париже раскрыли, что он скажет об Украине

Киев  •  УНН

 • 13566 просмотра

Read in English

Президент Франции Макрон посетит Вашингтон на следующей неделе для обсуждения ситуации в Украине. Министр Хаддад подчеркнул важность европейского голоса в решении вопроса и назвал Зеленского героем.

Президент Франции Эммануэль Макрон отправится в Вашингтон "на следующей неделе", подтвердил французский министр-делегат по делам Европы Бенжамен Хаддад, пишет УНН со ссылкой на Le Figaro.

Он приедет, чтобы донести голос европейцев и сказать, что будущее Украины не может быть решено без них

- объяснил Хаддад.

Хаддад, как указано, опасается "неудачного прекращения огня, которое стало бы победой владимира путина".

Министр считает, что в переговорах, которые сейчас происходят в Саудовской Аравии, у Европы есть несколько активов, которые можно использовать, начиная с поддержки Украины, которая, как он напомнил, "больше, чем у Соединенных Штатов".

Хаддад также назвал в качестве рычагов "экономическое давление на россию" и "нашу способность обеспечить гарантии безопасности". В ответе на комментарии Трампа, который назвал Президента Украины "диктатором без выборов", министр указал, что "единственный диктатор в этой войне - путин. Зеленский - герой".

Дополнение

Хаддад подтвердил комментарии президента США Дональда Трампа, который в среду заявил, что встретится "очень скоро, возможно, в понедельник" со своим французским коллегой.

Ранее в среду официальный представитель США сообщил, что главу французского государства ожидают в Белом доме "в начале следующей недели".

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаполитикаНовости Мира
belii-domБелый дом
vashington-okrug-kolumbiyaВашингтон
donald-trampДональд Трамп
emmanuel-makronЭммануэль Макрон
frantsiyaФранция
saudovskaya-araviyaСаудовская Аравия
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы