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Макрон терміново скликав лідерів партій через "екзистенційну загрозу" від рф

Київ • УНН

 • 28464 перегляди

Президент Франції проводить екстрену зустріч з лідерами партій для обговорення європейської оборони. Зустріч відбувається на тлі зближення Трампа з росією та його дистанціювання від Європи.

Після глав європейських держав на початку тижня, президент Франції Макрон у четвер, 20 лютого, об 11:00 зібрав представників партій для обговорення питань європейської оборони та протистояння російській "екзистенційній загрозі". 

Передає УНН із посиланням на bfmtv та Le Figaro.

Деталі

Після екстреної зустрічі в понеділок між кількома європейськими лідерами, Еммануель Макрон приймає лідерів партій в Єлисейському палаці в четвер вранці, щоб обговорити ситуацію в Україні та додаткові зусилля, необхідні для захисту перед лицем "екзистенціальної загрози" з боку росії, на тлі того, що президент США Трамп "наближається до рф" і водночас дистанціюється від Європи.

Після екстреної зустрічі в понеділок глав держав і урядів з країн-членів ЄС і НАТО (Норвегія, Канада, Ісландія) Еммануель Макрон зазначив:

Позиція Франції та її партнерів є чіткою та єдиною. Ми хочемо миру в Україні, який є тривалим та міцним

- сказав Макрон в ефірі X після зустрічі.

Раніше Макрон запевнив, що "Франція не готується відправляти на фронт сухопутні війська", але підняв питання про можливість "проведення миротворчої операції під мандатом ООН, яка б проходила вздовж лінії фронту".

Нагадаємо

Після переговорів представників США та рф у Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, президент США Трамп дав зрозуміти, що, на його думку, США більше не повинні надсилати допомогу Україні, не отримуючи нічого натомість. Не зупиняючись на на питаннях, хто в дійсності розв'язав війну в Україні, очільник Білого дому, схоже, поставив під сумнів легітимність Зеленського. 

Ексрадник президента США Джон Болтон назвав план припинення війни в Україні "близьким до капітуляції" перед росією. За його словами, такий план може призвести до виходу США з НАТО та розділу України.

Країнам НАТО загрожує війна: Коваленко закликав змінити підходи Європи20.02.25, 12:41 • 25430 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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