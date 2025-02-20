Макрон терміново скликав лідерів партій через "екзистенційну загрозу" від рф

Після глав європейських держав на початку тижня, президент Франції Макрон у четвер, 20 лютого, об 11:00 зібрав представників партій для обговорення питань європейської оборони та протистояння російській "екзистенційній загрозі".

Передає УНН із посиланням на bfmtv та Le Figaro.

Деталі

Після екстреної зустрічі в понеділок між кількома європейськими лідерами, Еммануель Макрон приймає лідерів партій в Єлисейському палаці в четвер вранці, щоб обговорити ситуацію в Україні та додаткові зусилля, необхідні для захисту перед лицем "екзистенціальної загрози" з боку росії, на тлі того, що президент США Трамп "наближається до рф" і водночас дистанціюється від Європи.

Після екстреної зустрічі в понеділок глав держав і урядів з країн-членів ЄС і НАТО (Норвегія, Канада, Ісландія) Еммануель Макрон зазначив:

Позиція Франції та її партнерів є чіткою та єдиною. Ми хочемо миру в Україні, який є тривалим та міцним